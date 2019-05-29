حبس 4 عاطلين من بينهم شقيقين 4 أيام لاتجارهم بالحشيش والأفيون بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بسوهاج حبس 4 عاطلين من بينهم شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع جنوب الصعيد من ضبطهم وبحوزتهم كيلو و150 جرام من مخدرى الحشيش والأفيون وذلك بقصد الاتجار.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدارت والجريمة المنظمة فرع جنوب الصعيد بقيام 4 عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة وخاصة الحشيش والأفيون متخذين من مركزى المراغة وسوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة ثابته ومتحركة بالإشتراك وضباط وحدة مباحث المركزين وقد أسفرت جهود ضباط الإدارة بجنوب الصعيد من كمال . ف . ا وحسين . ف . ا شقيقه ويقيمان ونينية وبحوزتهما 650 جرام من مخدر الأفيون و2 دراجة بخارية و2 مطواه ومبلغ مالى 3185 جنيها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2487 إدارى مركز سوهاج.

وأستكلمت ضباط الإدارة جهودهم والتى أسفرت عن ضبط محمود . ا . م . ص ويقيم العمرة دائرة مركز سوهاج وبحوزته 250 جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالى قدره 1000 جنيه وتم تحرير المحضر رقم 238 إدارى مركز سوهاج.

وانتهت جهود ضباط الغدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط الزقيمى . م . أ وبحوزته 250 جرام من مخدر الأفيون ومبلغ مالى قدره 5200 وتم تحرير المحضر رقم 1921 إدارى المراغة وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وتجرى شؤنها.