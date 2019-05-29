سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 12:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 4 عاطلين من بينهم شقيقين 4 أيام لاتجارهم بالحشيش والأفيون بسوهاج

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:33 ص
حبس 4 عاطلين من بينهم شقيقين 4 أيام لاتجارهم بالحشيش والأفيون بسوهاج حبس
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
قررت النيابة العامة بسوهاج حبس 4 عاطلين من بينهم شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع جنوب الصعيد من ضبطهم وبحوزتهم كيلو و150 جرام من مخدرى الحشيش والأفيون وذلك بقصد الاتجار.
 
ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدارت والجريمة المنظمة فرع جنوب الصعيد بقيام 4 عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة  وخاصة الحشيش والأفيون متخذين من مركزى المراغة وسوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة ثابته ومتحركة بالإشتراك وضباط وحدة مباحث المركزين وقد أسفرت جهود ضباط الإدارة بجنوب الصعيد من كمال . ف . ا وحسين . ف . ا شقيقه ويقيمان ونينية وبحوزتهما 650 جرام من مخدر الأفيون و2 دراجة بخارية و2 مطواه ومبلغ مالى 3185 جنيها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2487 إدارى مركز سوهاج.
 
وأستكلمت ضباط الإدارة جهودهم والتى أسفرت عن ضبط محمود . ا . م . ص ويقيم العمرة دائرة مركز سوهاج وبحوزته 250 جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالى قدره 1000 جنيه وتم تحرير المحضر رقم 238 إدارى مركز سوهاج.
 
وانتهت جهود ضباط الغدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط الزقيمى . م . أ وبحوزته 250 جرام من مخدر الأفيون ومبلغ مالى قدره 5200 وتم تحرير المحضر رقم 1921 إدارى المراغة وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وتجرى شؤنها.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تسمم 4 أشخاص من بينهم طفلتين عقب تناولهم فول فاسد فى أخميم بسوهاج

ضبط 4 عاطلين بينهم شقيقين بحوزتهم كيلو و150 جراما من الحشيش والأفيون

السجن 3 سنوات لـ3 متهمين باستعراض القوة وإحداث عاهة بشخص فى سوهاج

إنقلاب سيارة على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج وإصابة 2 من مستقيليها

الحبس سنة مع الشغل لعامل لاتهامه بتزوير ترخيص دراجة بخارية فى سوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

مكافحة المخدرات

حشيش

افيون

المراغة

مديرية امن سوهاج


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة