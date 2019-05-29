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المرور يعلن عن تطوير طريق ترسا لتخفيف أحمال السيارات عن شارع الهرم

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:00 ص
المرور يعلن عن تطوير طريق ترسا لتخفيف أحمال السيارات عن شارع الهرم تطوير شارع - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تشرف الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع المحافظة، على أعمال تطوير ورصف شارع ترسا لتخفيف الأحمال المرورية والسيارات عن شارع الهرم، لأنه يعد من أحد المحاور المرورية الموازية له وسيتم إجراء أعمال الإصلاحات من تقاطعه مع شارع المريوطية وحتى شارع المحولات وسط مراقبة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمكان.

 

 وقال مصدر أمنى، إن أعمال تطوير و إصلاحات شارع ترسا سوف تقلل أعداد السيارات التى نراها بشارع الهرم، ومنع تواجد المركبات فى الاتجاه القادم من المريوطية وحتى شارع المحولات ليستوعب أعداد السيارات لقاطنى مناطق ترسا والعروبة وعز الدين عمر واسباتس والثلاثينى والكوم الأخضر والمحولات والعمرانية .

 

وأشار المصدر، إلى أن هناك متابعة بشكل دورى للخدمات المرورية بالطريق، وتواجد كاميرات المراقبة بالطرق المؤدية إليه، لحين الانتهاء من إصلاحات وتطوير شارع ترسا ليكون محورا مروريا هاما يخفف الكثافات المرورية عن منطقة الهرم.


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