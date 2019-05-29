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المؤبد والسجن 5 سنوات للمتهمين بخطف وقتل "فريد شوقي" سمسار أكتوبر

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:36 م
المؤبد والسجن 5 سنوات للمتهمين بخطف وقتل "فريد شوقي" سمسار أكتوبر أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدى مرسي خليل، اليوم الأربعاء، أحكاما ما بين المؤبد والسجن 5 سنوات للمتهمين بقتل فريد شوقي سمسار أكتوبر.
 
وجاء منطوق الحكم بالسجن المؤبد للمتهم الأول والسادس والعاشر والحادي عشر والحبس عام لضابط شرطة والسجن 5 سنوات لباقي المتهمين ووضعهم تحت المراقبة عامين .
 
توصلت تحريات قسم شرطة أول أكتوبر بقيام ضابطين وأمين شرطة و5 متهمين آخرين، بينهم عراقي الجنسية، بخطف وقتل سمسار أكتوبر، على الفور تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة للتحقيق.
 
اعترف المتهمون بأن "عصام. ش" أمين الشرطة المفصول بمرور أكتوبر، خطط للجريمة بإيعاز من العقيد "الصباحي"، المتهم الهارب إلى الخارج، فاستعان بضابط ومسجلين خطر و"بودى جاردات" لخطف "فريد شوقى"، لكنهم قبل جريمتهم جلسوا مع المجني عليه في حضور الضابط الهارب إلى الخارج، ورفض إعادة مبلغ مليوني جنيه ثمن صفقة مخدر الفودو، وإزاء رفضه نفذوا مخططهم الإجرامي بخطف سمسار العقارات من محيط سكنه بمدينة 6 أكتوبر، وقتله وإلقاء جثته برشاح القناطر الخيرية بالقليوبية.
 
وكشفت التحقيقات، أن المتهم العراقي دريد السامرائي، اتفق مع العقيد "الصباحي" على استيراد صفقة "فودو" عبر المجني عليه، وتبين أن "السامرائي" يعمل وسيطا لجميع صفقات المخدرات، وأن "الأخير" اتفق مع المجني عليه على تفاصيل إنهاء الصفقة الأخيرة وتسلمها بأحد الموانئ البحرية، وبالفعل نجحت تلك الصفقة.

 


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