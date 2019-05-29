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الحكومة تخصص قطعة أرض ببنبان بأسوان لإنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:04 م
الحكومة تخصص قطعة أرض ببنبان بأسوان لإنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 503,49 فدان تعادل 2115112 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بنبان بمحافظة أسوان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية.
 
 
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/5/2019 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 29 مشروعاً لوزارة الإسكان، ومحافظتي الإسماعيلية والقاهرة، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
 
 
 
 

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بنبان

اللجنة الهندسية الوزارية

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