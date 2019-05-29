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البابا تواضروس يستقبل الأنبا مكاريوس ويبحثان مستقبل إيبراشية المنيا

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:35 م
البابا تواضروس يستقبل الأنبا مكاريوس ويبحثان مستقبل إيبراشية المنيا البابا تواضروس يستقبل الأنبا مكاريوس
سارة علام
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الأربعاء بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى، الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا، بحضور أعضاء لجنة السكرتارية العامة للمجمع المقدس الأنبا دانيال والأنبا غبريال والأنبا يوليوس، وتم التواصل مع الأنبا جبرائيل بالنمسا، ودار الحوار حول ترتيبات الرعاية والخدمة ومستقبل إيبراشية المنيا، على أن يتم عرض الموقف على أعضاء المجمع المقدس خلال الأيام القليلة القادمة قبل إقراره نهائيا .
 
 
وكان البابا تواضروس قد أكد على عزمه تقسيم إيبراشية المنيا بين أكثر من أسقف بسبب كثرة عدد كنائسها واتساع الخدمة فيها على أن يتم تجليس الانبا مكاريوس اسقفًا عليها.

 


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