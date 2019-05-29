إيه هو مرض العين الوردية وإيه سبب الإصابة بيها ؟

كتب بيتر إبراهيم

العين الوردية أو التهاب الملتحمة من الأمراض الشائعة والمعدية وتحدث نتيجة التهاب أو تهيج في الملتحمة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب الإصابة بمرض العين الوردية، وذلك وفقا لموقع "health":

-معظم حالات العين الوردية ناتجة عن بكتيريا أو فيروسات.

-يحدث التهاب الملتحمة الفيروسي بسبب نفس أنواع الأخطاء التي تسبب نزلات البرد، بما في ذلك فيروس كورونا أو فيروسات الأنف.

-تبدأ العين الوردية عندما يلمس الشخص المصاب عينيه ، ثم يلامس شيئًا آخر.

-إذا لمس اى شخص الشىء ثم عينيه ، يمكنه الإصابة بنفس العدوى.

-عدم غسل يديك - ولمس وجهك بشكل متكرر - يمكن أن يلعب كلاهما دورًا كبيرًا فى الاصابة بالعين الوردية.

-يمكن أن تنتشر مسببات الأمراض أيضًا عند استخدام الماكياج القديم أو مشاركة المكياج.

-النظافة السيئة للعدسات اللاصقة هي طريقة شائعة أخرى لتطوير التهاب الملتحمة الجرثومي.