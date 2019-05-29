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الرئيسية صحة وطب

إيه هو مرض العين الوردية وإيه سبب الإصابة بيها ؟

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:30 ص
إيه هو مرض العين الوردية وإيه سبب الإصابة بيها ؟ العين
كتب بيتر إبراهيم
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العين الوردية أو التهاب الملتحمة من الأمراض الشائعة والمعدية وتحدث نتيجة التهاب أو تهيج في الملتحمة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب الإصابة بمرض العين الوردية، وذلك وفقا لموقع "health": 
 
-معظم حالات العين الوردية ناتجة عن بكتيريا أو فيروسات.
-يحدث التهاب الملتحمة الفيروسي بسبب نفس أنواع الأخطاء التي تسبب نزلات البرد، بما في ذلك فيروس كورونا أو فيروسات الأنف.

-تبدأ العين الوردية عندما يلمس الشخص المصاب عينيه ، ثم يلامس شيئًا آخر.

-إذا لمس اى شخص الشىء ثم عينيه ، يمكنه الإصابة بنفس العدوى.

-عدم غسل يديك - ولمس وجهك بشكل متكرر - يمكن أن يلعب كلاهما دورًا كبيرًا فى الاصابة بالعين الوردية.

-يمكن أن تنتشر مسببات الأمراض أيضًا عند استخدام الماكياج القديم أو مشاركة المكياج. 

-النظافة السيئة للعدسات اللاصقة هي طريقة شائعة أخرى لتطوير التهاب الملتحمة الجرثومي.


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