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كوليرز انترناشيونال: 2019 عام إيجابى آخر للقطاع الفندقى فى مصر

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:58 م
كوليرز انترناشيونال: 2019 عام إيجابى آخر للقطاع الفندقى فى مصر فنادق _ أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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فى شهادة جديدة لتحسن حركة السياحة لمصر كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة - كوليرز إنترناشيونال أن العام 2019 سيمثل عاما آخر من الأداء الإيجابي لقطاع الفنادق، وذلك فى ظل عودة السياح من مختلف الأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن سوق الفنادق المصرية في تحسن مستمر مع عودة السياحة من الأسواق الدولية الرئيسية، وتزايد الطلب الإقليمي من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونوه التقرير إلى أن استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية خلال يونية القادم بالإضافة إلى تزامن ذلك مع الموسم الصيفيى، سيؤدى إلى ارتفاع أعداد السياح خلال شهرى يونيو ويوليو، والتى تشير التوقعات إلى تجاوزها الـ50 ألف سائح.

وأوضح التقرير أن الأداء الإيجابي الذي شهدته الأسواق المصرية الرئيسية كان سببا رئيسيا فى تحسن ثقة المستثمرين، ومن المتوقع أن تقوم علامات تجارية كبيرة بتشغيل العديد من العقارات في مواقع المنتجعات على طول البحر الأحمر.

وشهدت الأسكندرية ارتفاعا فى نسبة الاشغال خلال الربع الأول من 2019 تبلغ 10%، وشرم الشيخ ارتفع إشغالها إلى 20% ، والغردقة 10%، وشهد الساحل الشمالي ارتفاعا في الطلب من قطاع السياحة الداخلية على مدار الأعوام الأربع الماضية.


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فنادق مصر

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نسب الاشغال


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