فوائد الكابوريا دعم صحة القلب والجهاز المناعى

كتبت إيناس البنا

تشمل الفوائد الصحية لسرطان البحر دعم الجهاز المناعى، وشفاء الجروح، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، وصحة العين، وتعزيز الحمل الصحى، والصحة النفسية، كما تعتبر مصدرا مهما للسيلينيوم لمنع تلف الخلايا والأنسجة.



كابوريا

الفوائد الصحية للكابوريا على الجسم

1. فوائد الكابوريا لدعم المناعة

العناصر الغذائية مثل البروتين والسيلينيوم وأحماض أوميجا 3 ضرورية لتعزيز نظام المناعة الذى سيجعلك أقل عرضة للبكتيريا المعدية والجذور الحرة والخلايا السرطانية، لذلك حاول تناول كمية كافية من السلطعون فى نظامك الغذائى وجني كل الخصائص المغذية.



الكابوريا والصحة النفسية

2. فوائد الكابوريا فى شفاء الجرح

فى معظم الحالات تستغرق الجروح أو الإصابات الطفيفة وقتًا للشفاء، ويقترح أخصائيو التغذية إمكانية تضمين الكابوريا في نظامك الغذائي أثناء الإصابة لتسريع عملية الشفاء، ويرجع ذلك بسبب المحتوى العالى من البروتين والزنك وفيتامين ب 12 الموجود فيها.

3. فوائد الكابوريا لصحة القلب والأوعية الدموية

لدى مرضى القلب خيارات غذائية محدودة بسبب مستويات الكولسترول والسعرات الحرارية فيها، ومع ذلك يسمح أخصائيو التغذية بتناول 1-2 وجبة من الكابوريا مرة واحدة للحصول على السيلينيوم والنحاس، لأن تلك العناصر ثبت أنها تقلل مستويات الكولسترول السيئة فى الدم والتى تساعد فى السكتة الدماغية والنوبات القلبية.



كابوريا 1

4. فوائد الكابوريا للصحة النفسية

نادراً ما تجد خيارات المأكولات البحرية التي تحتوي على خصائص تعزز الصحة النفسية، ولكن من خلال حمض أوميجا 3 والبروتين والزنك، فإن لحم الكابوريا له القدرة على تحسين الإدراك والتركيز، وأظهرت الدراسات أن بعض العناصر الغذائية يمكن أن تؤخر الأمراض النفسية المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر والخرف.

5. فوائد الكابوريا للعيون

لتحسين قوة النظر يمكنك تناول الأطعمة المحملة بفيتامين (أ) بقدر ما تستطيع، الكابوريا يمكن أن تكون مصدرا لتحسين صحة عينيك، بسبب محتواها من فيتامين (أ) لا يمكنها فقط تحسين البصر الضعيف ولكن أيضًا تجنب العوامل التي تسهم في ذلك أيضًا، يمكن لمستويات كافية من فيتامين أ أن تساعد جسمك في منع مخاطر إعتام عدسة العين والتنكس البقعي لاحقًا في الحياة.



فوئاد الكابوريا للحوامل

6. فوائد الكابوريا للأمهات الحوامل

يمكن للأمهات الحوامل دمج 2-3 حصص من لحم الكابوريا في نظامهم الغذائي بسبب المحتوى العالي من أحماض أوميجا 3 الموجودة فيه، والتى تعد ضرورية لأنها تساعد على تطوير غشاء الخلية في دماغ الجنين، كما تلعب المعادن والفيتامينات أيضًا دورًا مهمًا في تحسين صحة النساء الحوامل أثناء الحمل.