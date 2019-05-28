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ضبط 143 واقعة تهرب ضريبي و5 قضايا أموال عامة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:33 م
ضبط 143 واقعة تهرب ضريبي و5 قضايا أموال عامة خلال 24 ساعة أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت مباحث التهرب الضريبي من ضبط (143) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".
 
واسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (5) قضايا أموال عامة.
 
ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضبط (3) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات".
 

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تهرب ضريبي

الاموال العامة

مصنفات

بث فضائي


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