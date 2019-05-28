صور.. وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشهد حفل تخريج طلاب المدارس القرآنية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة حفل تكريم طلبة المدرسة القرآنية بمسجد الرحمن بقرية الجزائر العامرية الثاني بحضور الشيخ أحمد عاشور مدير الإدارة والشيخ محمد عيد إمام المسجد ومدرس المدرسة القرآنية.

وقال الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة فى بيان إن المديرية لا تتدخر وسعاً في تقديم الدعم الكامل لحفظة كتاب الله عزوجل لتخريج جيل قرآني دارس للمنهج الأزهري الوسطي على أيدي المتخصصين من علماء الوزارة.

كما أشاد الشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة بالتنظيم الجيد للحفل، مؤكداً أن المديرية تشهد حراكاً دعوياً غير مسبوق وأن المديرية تقوم بواجبها في كل المجالات الدعوية والاجتماعية خدمة لله ثم لابناء الوطن.

أعقبها مرور لوكيل الوزارة ومدير الدعوة على المعتكافات بمساجد قري العامرية وأكد الشيخ خشبة ان الاوقاف ورجالها يقومون بواجبهم الدعوى والخدمى شاكراً لهم هذا المجهود الطيب الملحوظ الذي يثني عليه الجميع.















