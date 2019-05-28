روسيا والأرجنتين تؤكدان اهتمامهما بالعمل على تنفيذ مشاريع مشتركة فى المجال النووى

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أكدت روسيا والأرجنتين، اليوم الثلاثاء، اهتمامهما بتنفيذ مشاريع مشتركة في المجال النووي، بما في ذلك بناء محطات طاقة ذرية عالية القدرة.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن الطرفين -وفقًا لمسودة بروتوكول اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين حول التعاون التجاري والاقتصادي- أكدا اهتمامها باستكشاف إمكانيات التنفيذ المشترك لمشاريع محطات طاقة ذرية منخفضة القدرة، بما في ذلك ومحطات الطاقة الذرية العائمة، بالإضافة إلى النماذج المحتملة لمشروع بناء محطات طاقة ذرية عالية القدرة ذات تصميم روسي في الأرجنتين.

كما أعرب البلدان، بحسب الوثيقة، عن اهتمامها بمواصلة تبادل المعلومات التقنية في مجال دورة الوقود النووي، بما في ذلك وإنتاج اليورانيوم، من أجل تحديد مجالات التعاون والإمدادات الممكنة.