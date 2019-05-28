سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا والأرجنتين تؤكدان اهتمامهما بالعمل على تنفيذ مشاريع مشتركة فى المجال النووى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:06 م
روسيا والأرجنتين تؤكدان اهتمامهما بالعمل على تنفيذ مشاريع مشتركة فى المجال النووى محطة مفاعل نووى
أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت روسيا والأرجنتين، اليوم الثلاثاء، اهتمامهما بتنفيذ مشاريع مشتركة في المجال النووي، بما في ذلك بناء محطات طاقة ذرية عالية القدرة.

 

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن الطرفين -وفقًا لمسودة بروتوكول اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين حول التعاون التجاري والاقتصادي- أكدا اهتمامها باستكشاف إمكانيات التنفيذ المشترك لمشاريع محطات طاقة ذرية منخفضة القدرة، بما في ذلك ومحطات الطاقة الذرية العائمة، بالإضافة إلى النماذج المحتملة لمشروع بناء محطات طاقة ذرية عالية القدرة ذات تصميم روسي في الأرجنتين.

 

كما أعرب البلدان، بحسب الوثيقة، عن اهتمامها بمواصلة تبادل المعلومات التقنية في مجال دورة الوقود النووي، بما في ذلك وإنتاج اليورانيوم، من أجل تحديد مجالات التعاون والإمدادات الممكنة.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. لماذا يحتسى بحارة روس النبيذ أثناء العمل داخل الغواصات النووية؟

وكالة الطاقة الدولية تحذر من تراجع قدرات الطاقة النووية فى توليد الكهرباء

روساتوم الروسية: عمليات توريد الوقود النووى لمصر تتم وفقاً لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والنقل يتم بحرا أو جوا فى ظل حماية عسكرية والتخزين فى حاويات خاصة.. واهتمام بتحقيق أعلى معايير الأمان

ترامب: إبرام اتفاق نووي مع إيران أمر ممكن ولا نتطلع لتغيير النظام

وزير الخارجية الإيرانى: طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية

الخيارات المُرة.. هل يقبل العرب غصن الزيتون الإيرانى؟.. جواد ظريف يقترح فى الخارج إبرام اتفاقية عدم تعرض مع الخليج.. وروحانى يُلّوح أمام المرشد باستفتاء شعبى على النووى.. والوساطة العمانية مستمرة للتهدئة

روسيا

الارجنتين

نوى

طاقة ذرية

محطات طاقة ذرية

اليورانيوم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة