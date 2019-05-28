تنفيذ 72 مشروع مياه صرف بمحافظة القليوبية بتكلفة 5.1 مليار جنيه

كتب أحمد حسن

قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه من المقرر بدء تشغيل محطة مياه سرياقوس، بمحافظة القليوبية، والتى تم تنفيذها على مساحة 34 ألف م2 خلال أيام.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه الشرب بسرياقوس تصل لـ145 ألف م3/ يوم، وتعمل بنظام الديناساند (نظام مرشح الرمل الديناميكى)، والذى يتميز بتوفير وحدات المروقات والمرشحات الموجودة بالنظام التقليدي، لافتا إلى أن المحطة تخدم حوالى مليون نسمة بقرى (محطة القوات المسلحة - سرياقوس - عزب سرياقوس الغربية - عرب العيايدة - الجبل الأصفر - القلج - سندوة - المنايل - كفر حمزة).

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تنفيذ 72 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة القليوبية، بتكلفة 5.1 مليار جنيه، وتضم، 12 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة 457 ألف م3/ يوم، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، لخدمة 3 ملايين نسمة، و60 مشروعاً للصرف الصحى منها 34 قرية، بطاقة 342 ألف م3/ يوم، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، لخدمة 1.2 مليون نسمة، مشيراً إلى أن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمحافظة ستصل إلى 71.2 % من السكان بنهاية شهر يونيو المقبل، بعد أن كانت 37.7 فى نهاية يونيو 2014، وهو ما يُعد نقلة نوعية حققتها وزارة الإسكان لخدمة سكان المحافظة فى وقت قياسى.