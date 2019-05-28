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المتحدث العسكرى يكذب ادعاءات وجود انتهاكات بسيناء

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:43 م
المتحدث العسكرى يكذب ادعاءات وجود انتهاكات بسيناء المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي
أ ش أ
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نفى المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، صحة ما ورد بتقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان بوجود انتهاكات في سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب.
 
وشدد على أن التقرير جاء مغايراً للحقيقة ومعتمداً على مصادر غير موثقة، مشيرا إلى أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بإدعاءات ليس لها أى أساس من الصحة .
 
وكانت إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، زعمت وجود انتهاكات خلال عمليات مكافحة الإرهاب التي قامت بها مصر في سيناء.
 
وأكد المتحدث العسكري – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان ، فضلا عن المراعاة الكاملة لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية .
 
وأضاف العقيد اركان حرب تامر الرفاعي أنه تم إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودى طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1008) لعام 2015 وتعويض المتضررين عن طريق محافظة شمال سيناء وتنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالى (10016) وحدة سكنية . 
 
وشدد على أن القوات المسلحة قامت بدعم جهود الدولة فى المشاريع التنموية فى سيناء بالإشراف على تنفيذ 312 مشروعا فى كافة المجالات المختلفة وذلك للإرتقاء بالأوضاع الإجتماعية والمعيشية وتوفير فرص العمل لأهالى سيناء .
 
وأكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة نجحت فى تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الأمن والسلم الإجتماعى للمواطنين من مخاطر الإرهاب بشمال سيناء .
 

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