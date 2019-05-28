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البحوث الفلكية تعلن تفاصيل رؤية هلال شوال وتكشف: عيد الفطر 4 يونيو فلكيا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:50 م
البحوث الفلكية تعلن تفاصيل رؤية هلال شوال وتكشف: عيد الفطر 4 يونيو فلكيا هلال - معهد الفلك - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية".

ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفى باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة.

وكشفت معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى بيان له عبر صفحته الرسمية، أنه وفقا لذلك تكون غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.

 

ظروف رؤية هلال شوال
ظروف رؤية هلال شوال
 
ظروف رؤية هلال شوال بمحافظات مصر
ظروف رؤية هلال شوال بمحافظات مصر
 
ظروف رؤية هلال شوال بالمدن والعواصم العربية والإسلامية
ظروف رؤية هلال شوال بالمدن والعواصم العربية والإسلامية

 


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الفلك

هلال شوال

عيد الفطر


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