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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى38 درجة

الإثنين، 27 مايو 2019 01:00 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى38 درجة
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نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها  إعلان الارصاد عن : ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا  

 

 

وفيمايلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى38 درجة بالقاهرة الأربعاء

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد بدء من غدا الثلاثاء ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة على كافة الانحاء بالجمهورية، مؤكدا أن هذا الارتفاع يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى .

 

 

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صلاة التسابيح مكفرة للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات، وحثت دار الإفتاء المسلم أن يصليها ولو مرة واحدة فى العشر الأواخر من رمضان.

 

 

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

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