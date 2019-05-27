موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى38 درجة

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الارصاد عن : ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا

وفيمايلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى38 درجة بالقاهرة الأربعاء

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد بدء من غدا الثلاثاء ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة على كافة الانحاء بالجمهورية، مؤكدا أن هذا الارتفاع يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى .

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وكثافة التشغيل

10معلومات عن محور ديروط بأسيوط الرابط بين الصحراوى الشرقى والغربى والزراعى

9 مهام يقوم بها ضباط الإرشاد بالمطارات.. تعرف عليها

بعد قليل .. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر

الحكومة تعيد فتح باب التقدم لحائزى أراضى "مدينة سفنكس الجديدة" لتقنين أوضاعهم

رجال الديكتاتور فى المستنقع.. قيادى بحزب أردوغان أمام المحاكم بتهمة الزنا

صلاة التسابيح.. تعرف على كيفيتها ودعائها المأثور عن النبى

صلاة التسابيح مكفرة للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات، وحثت دار الإفتاء المسلم أن يصليها ولو مرة واحدة فى العشر الأواخر من رمضان.

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين على بعض خطوط الهيئة، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وهى كالتالى:-