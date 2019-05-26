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فيديو..فضل العشر الأواخر من رمضان..الإفتاء تحث على اغتنام أيام العتق من النار

الأحد، 26 مايو 2019 10:11 ص
فيديو..فضل العشر الأواخر من رمضان..الإفتاء تحث على اغتنام أيام العتق من النار دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب ــ لؤى على
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قالت دار الإفتاء المصرية، إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير، مشيرة إلى أنه من أعظم هذه المواسم العشر الأواخر من رمضان، حيث تهب نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتسطع أنوار الإيمان فى ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، هى ليلة القدر خير من ألف شهر.

 

وحثت دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار المسلمين على اغتنام العشر الأواخر من رمضان بقراءة القرآن والذكر والصلاة، وألا ينشغلوا عنها بفضول الدنيا، عسى أن تنالهم من الله نفحات خير يسعدون بها فى الدنيا والآخرة، فعن عَائِشَة رضى الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ».


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