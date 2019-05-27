سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 07:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

موثاريكا يفوز بالانتخابات الرئاسية فى مالاوى بنسبة 38.57 %

الإثنين، 27 مايو 2019 06:33 م
موثاريكا يفوز بالانتخابات الرئاسية فى مالاوى بنسبة 38.57 % انتخابات-صورة ارشيفية
رويترز
إضافة تعليق

أعلنت مفوضية الانتخابات في مالاوي اليوم الاثنين فوز الرئيس بيتر موثاريكا بالانتخابات الرئاسية بنسبة 38.57 % من الأصوات بفارق ضئيل عن منافسه، ليبدأ فترة جديدة من حكمه مدتها خمسة أعوام.

 

وكان إعلان النتائج تأخر أكثر من مرة في البلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية للاشتباه بحدوث تلاعب.

 

وقالت مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحفي إن لازاروس تشاكويرا الذي يتزعم حزب مؤتمر مالاوي المعارض حصل على 35.41 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت في 21 مايو أيار، بينما حصل ساولوس تشيليما نائب رئيس البلاد على 20.24 في المئة من الأصوات.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مالاوى تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد رفع حظر قضائى

رئيس مالاوى يحصل على 44 .40% من أصوات الناخبين

رئيسة لجنة الانتخابات فى مالاوى: النتيجة خلال 8 أيام ومؤشرات بفوز بيتر موثاريكا

وسط الظروف الصعبة.. المواطنون فى مالاوى يصوتون فى الانتخابات الرئاسية

انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى مالاوى الثلاثاء القادم

مصر تقدم مساعدات إنسانية إلى مالاوى لمواجهه آثار الإعصار

مالاوى

رئيس مالاوى

انتخابات مالاوى

بيتر موثاريكا

افريقيا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة