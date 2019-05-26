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5 أطعمة تحتوى على مواد مضادة للأكسدة تحميك من الأمراض المزمنة

الأحد، 26 مايو 2019 06:30 ص
5 أطعمة تحتوى على مواد مضادة للأكسدة تحميك من الأمراض المزمنة أطعمة - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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من طعامك الصحى تستطيع أن تحمى نفسك من الأمراض المزمنة، فهناك العديد من الأطعمة التى تحتوى على المواد المضادة للأكسدة والتى بإمكانها أن تقلل التلف الذى يصيب الخلايا والذى يسبب أمراض القلب والسرطان والزهايمر وغيرها من الأمراض المختلفة.

وحسب ما ذكره موقعhealthline  فإن أبرز الأطعمة التى تحتوى على مواد مضادة للأكسدة هى:

1: الشيكولاتة الداكنة، من أبرز أنواع الأطعمة التى تحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض.

شيكولاتة
شيكولاتة

2:العنب البرى، أثبتت الدراسات والأبحاث أنه يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة.

3:الفراولة، من الفواكه التى يفضلها الكثيرون نظرًا لمذاقها الطيب وشكلها المبهج، كما أنها تحتوى على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة والتى تحافظ على صحة القلب وتحميه من الأمراض.

بنجر
بنجر

4:الخرشوف، من الخضراوات المغذية التى تحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والألياف والمعادن التى تحد من خطر الإصابة بالأمراض.

5:البنجر، هو مصدر غنى بالألياف والبوتاسيوم والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.


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