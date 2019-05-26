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5 أسباب تؤدى للإصابة بالفشل الكلوى أهمها مرض السكر وارتفاع ضغط الدم

الأحد، 26 مايو 2019 12:59 م
5 أسباب تؤدى للإصابة بالفشل الكلوى أهمها مرض السكر وارتفاع ضغط الدم أسباب الفشل الكلوى
كتبت أمل علام
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 تمثل أمراض الكلى نسبة كبيرة بين المصريين وفى العالم، وهناك عوامل خطر للإصابة بأمراض الكلى، والتي يمكن التحكم فيها وتغييرها..تعرف عليها حسب ما ذكره موقع"LifeOptions"..

 

أولا : داء السكري..

داء السكري من النوع 2 هو السبب الأول لفشل الكلى، حيث يعاني حوالي 44% من مرضى غسيل الكلى الجدد من مرض السكري.

لذلك يجب منع الاصابة بامراض الكلى للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، يمكن أن يساعد ضغط الدم الجيد والتحكم في نسبة السكر في الدم في الوقاية منه، فالتحكم الدقيق اثر كبير في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى، يمكن أن يساعد أيضًا في حماية الأوعية الدموية، والأطراف، والعينين.

 

ثانيا : ارتفاع ضغط الدم ..

ضغط الدم المرتفع يضع ضغطًا إضافيًا على جميع الأوعية الدموية، بما في ذلك مرشحات الكلى الصغيرة والهشة (النيفرون)، ارتفاع ضغط الدم هو السبب الثاني لفشل الكلى.

ضغط الدم الطبيعي أقل من 130/85 ، وهذا هو الهدف لعامة الناس ،إذا كنت تعاني من مرض السكر أو البروتين في البول، فإن الهدف هو 125/75 ،يمكن التحكم في الوزن، وممارسة الرياضة، والأدوية، للتحكم في ضغط الدم، إن الحفاظ على ضغط الدم في النطاق المستهدف يمكن أن يساعد في منع أو إبطاء معدل الإصابة بأمراض الكلى .

تناول أقراص ضغط الدم، كما هو موصوف حتى يتم ضبط الضغط، ليس صحيحًا أنه يمكنك "الشعور" بارتفاع ضغط الدم،فضغط الدم ليس له اعراض على الإطلاق.

 

ثالثا :

تعاطي المخدرات...

تعاطى المخدرات يمكن أن يضر الكلى ،استخدام المخدرات يمكن أن يضر الكلى، وقد يؤدي إلى الفشل الكلوي، والحاجة إلى غسيل الكلى، إذا كنت تستخدم هذه العقاقير، فاعلم أنها قد تضر بصحتك ،وتطلب المساعدة للتوقف، كن صريحًا مع طبيبك بشأن تاريخك الطبي، لا يمكنه مساعدتك دون معرفة القصة الكاملة.

 

رابعا:

الالتهابات..

بعض الأمراض، مثل التهاب كبيبات الكلى (مرشحات الكلى الملتهبة)، يمكن أن تلحق الضرر بالكلى، في بعض الأحيان يكون الضرر كافيًا للتسبب في الفشل الكلوي، قد يكون البعض نتيجة  التهاب الحلق.

لذلك يجب معرفة تاريخ عائلتك، وأن يكون لديك معلومات كافية عن التهاب الحلق، أو التهاب الكلى أو انسداد مجرى البول، لذلك يجب علاج أي عدوى بكتيرية لتقليل هذا الخطر.

اسباب الفشل الكلوى

اسباب الفشل الكلوى


 

خامسا : الإفراط في استخدام المسكنات والمضادات الحيوية..

يرتبط الاستخدام المكثف لحبوب الألم غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، بالتهاب الكلى الذي يمكن أن يؤدي إلى فشل كلوي، المشكلة التي يمكن أن تسببها هذه الأدوية ،احترس من الأدوية

كما أن ردود الفعل التحسسية، أو الآثار الجانبية للمضادات الحيوية، مثل البنسلين وغيره ،قد تسبب أيضًا التهاب الكلية،وتلف الكلى،إذا كنت تتناول هذه الأدوية كل يوم، فتأكد من أن طبيبك يعرف ذلك، هذا أمر حيوي خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من مشكلة في الكلى، عندما تتناول دواءً جديداً، أبلغ طبيبك عن أي أعراض جديدة، إن مجرد شراء شيء ما من صيدلية دون وصفة طبية لا يعني أنه غير ضار.


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