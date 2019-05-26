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محافظ دمياط تتابع أعمال طلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية

الأحد، 26 مايو 2019 07:20 م
محافظ دمياط تتابع أعمال طلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بحضور اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد والعميد عادل سالم رئيس قسم الرقابة الجنائية بمديرية أمن دمياط. 
 
وتابعت المحافظ تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية التى تكون واجهتها من الطوب الأحمر، مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بقطع المرافق تدريجيا عن المخالفين لحين الالتزام بتطبيق القرار.
 
وأكدت الدكتورة منال عوض على سرعة تنفيذ قرارات الازالة للمنشآت الآيلة للسقوط والمبانى ذات الخطورة الداهمة وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.
 
ووجهت محافظ دمياط بتكثيف الحملات وتنفيذها بصورة يومية لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، كما تابعت الدكتورة منال عوض أعمال ترخيص التوكتوك والتى تتم بالتعاون بين الوحدات المحلية و إدارة المرور بدمياط مؤكدة على أن آخر موعد للترخيص 30 يونيو 2019.
 
كما أمرت المحافظ بالبدء في إتخاذ إجراءات الازالة للعقارات المقامة على أراضى أملاك الدولة ولم يتم تقنين أوضاعها، وفى نهاية الاجتماع كلفت رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتقديم تقرير أسبوعى يتضمن ما تم إنجازه من تلك الأعمال.
 
 

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