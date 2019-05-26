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ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة و17 محكوم عليهم بقنا

الأحد، 26 مايو 2019 12:23 م
ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة و17 محكوم عليهم بقنا المتهم عقب القبض عليه
كتب ــ محمود عبد الراضى ـ قنا وائل محمد
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وجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن بقنا، حملة أمنية مُكبرة لاستهداف عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بزمام قرية الحسينات بدائرة مركز شرطة أبو تشت.
 
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة والمشهور عنه أعمال البلطجة والسرقة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "قتل عمد - إطلاق أعيرة نارية - سرقة سيارة"، وبحوزته بندقية آلية.
 
وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة، والمشهور عنه الاتجار فى المواد المخدرة والسرقات ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة سيارة" وبحوزته بندقية آلية، فضلاً عن ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة، وبحوزته 2 بندقية آلية، وضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة، وبحوزته بندقية آلية..جميعهم مقيمين بذات القرية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع.
 
وأثمرت جهود الحملة الأمنية عن ضبط 17 محكوم عليهم بإجمالى 86 حكما من بينهم 4 أحكام جنايات، وتم تنفيذ  7 قرارات إزالة فورية، وإعادة سيارتين ودراجتين ناريتين مسروقتين.
 
أحد المقبوض عليهم
أحد المقبوض عليهم

متهم
متهم
 
 

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