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دراسة حديثة: التوت الأزرق والعنب الأحمر يحتويان على مادة تخفض ضغط الدم

الأحد، 26 مايو 2019 12:04 م
دراسة حديثة: التوت الأزرق والعنب الأحمر يحتويان على مادة تخفض ضغط الدم العنب الأحمر - أرشيفية
كتبت أمل علام
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نشر موقع" Health" دراسة حديثة عن التوصل لمادة موجودة بالتوت الأزرق، والعنب الأحمر، والفول السودانى، قادرة على خفض ضغط الدم، وهذه المادة هى "الريسفيراترول"، وهو مركب موجود فى هذه الأنواع من الأطعمة والذى لاقت اهتماما كبيرا فى المجتمع الطبى فى الآونة الأخيرة، حيث أجرى بحث جديد على الفئران، والخلايا البشرية، والذى ثبت فيه أن هذه المادة تعمل على خفض ضغط الدم.

 

ويحتوى العنب الأحمر على ريسفيراترول، والذى يعمل على حماية الخلايا العصبية لدينا من الشيخوخة إلى جانب الوقاية من السرطان، فقد أشادت عدد كبير من الدراسات مؤخرًا بالفوائد الصحية للريسفيراترول.

 

كما ركزت الكثير من الأبحاث السابقة على فوائد ريسفيراترول لصحة القلب، فقد أظهرت الدراسات السريرية التى أجريت على الفئران آثارًا وقائية ضد السكتة الدماغية، وفشل القلب، وارتفاع ضغط الدم.

 

التوت الازرق

التوت الازرق
 

وقالت الدراسة، إنه على الرغم من أن بعض الباحثين يعتقدون أن فوائد ريسفيراترول تأتى من خواصه المضادة للأكسدة، إلا أن الآليات الكامنة وراء آثاره القلبية تبقى غير واضحةنوهناك بحث جديد يقترب من فهم هذه الآليات، والنتائج المثيرة للاهتمام.

 

أضاف فريق من العلماء من كلية كينجز كوليدج بلندن، فى بريطانيا، أن إضافة "ريسفيراترول" إلى النظام الغذائى للفئران المصابين بارتفاع ضغط الدم، يؤدى الى خفض ضغط الدم لديهم.

 التوت الازرق والعنب الاحمر يخفضان ضغط الدم

التوت الازرق والعنب الاحمر يخفضان ضغط الدم

 

وقال إنه يمكن أن يضع عملنا، الأسس اللازمة لتغيير كيميائى للريسفيراترول لتحسين إيصاله إلى الجسم، أوضح المؤلف الرئيسى للدراسة، إنه يمكن تصميم أدوية جديدة أكثر فاعلية تستخدم نفس المسار فى المستقبل، حيث أنه يمكن إيجاد أدوية جديدة بالكامل لعلاج ضغط الدم.


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