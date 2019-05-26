بالصور .. 5 أكلات شعبية يحتفل بها الأفارقة فى مناسبتهم

كتبت – هناء أبو العز

لم تقتصر القارة الإفريقية فى ثقافتها على الموسيقى والغناء، والالوان المبهجة، والعادات والتقاليد، وإنما تميزت أيضًا بأنواع المأكولات الشهية، والمنتشرة فى مجتمعات القارة الافريقية، وعلى الرغم من تواجد مكونات هذه المأكولات فى معظم بقاع الأرض، إلا أن طريقة التحضير، يجعلها متميزة ، وقد يقدم بعض هذه المأكولات فى الاحتفالات والمناسبات، كما يتم تناول بعضه بشكل مستمر.





1- طبق الجولوف " Jollof"

يُطلق عليه أيضًا "Benachin" ويعنى وعاء واحد بلغة "الولوف" التى يستخدمها سكان السنغال وأقلية من موريتانيا ، وهو يعد طبقًا شهيرًا في أجزاء كثيرة من غرب إفريقيا، والمكونات الأساسية الأكثر شيوعًا فيه هى الأرز والطماطم ومعجون الطماطم والبصل والملح والفلفل الأحمر، علاوة على ذلك ، يمكن إضافة أى نوع من أنواع اللحوم أو الخضروات أو التوابل تقريبًا.

2- طبق العصيدة " Pap "

هو طبق الإفطار الشعبي فى العديد من البلدان الأفريقى، . اعتمادًا على الموقع ، يتم تحضيره عادة بالدخن والذرة الرفيعة.

3- طب الـ fufu

وهو يحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء غرب إفريقيا ، هي وجبة خاصة مكونة من مزيج من النكهات المختلفة ، بما في ذلك الكسافا ، ودقيق الذرة ، والموز الأخضر ،و السميد، حيث يقوم بعض الناس بغلي الطعام النشوي بالكامل ثم يهرسون أو يدقّونه فى تناسق يشبه الزلابية، بينما يستخدم البعض الآخر الدقيق المصنوع من واحد أو أكثر من هذه المكونات، ويتم تقديم فوفو مع الحساء.



موز مقلى



4- الموز المقلى

ليس فقط فى إفريقيا ، فالموز المقلى أيضًا يحظى بشعبية كبيرة فى جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبى، وعادة ما يتم تناوله كوجبة كاملة أو طبق جانبى.



شوربة الفول السودانى

5- شوربة الفول السودانى

طبق رئيسى مشهور فى جميع أنحاء إفريقيا، وتشمل المكونات الرئيسية لهذا الطبق معجون الفول السودانى والخضروات، والدجاج، اللحوم ، المأكولات البحرية، وعادة ما تؤكل مع الأرز أو أى نوع من "السنونو".