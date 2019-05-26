سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بالصور .. 5 أكلات شعبية يحتفل بها الأفارقة فى مناسبتهم

الأحد، 26 مايو 2019 03:36 م
بالصور .. 5 أكلات شعبية يحتفل بها الأفارقة فى مناسبتهم اكلات افريقية
كتبت – هناء أبو العز
إضافة تعليق
لم تقتصر القارة الإفريقية فى ثقافتها على  الموسيقى والغناء، والالوان المبهجة، والعادات والتقاليد، وإنما تميزت أيضًا بأنواع المأكولات الشهية، والمنتشرة فى مجتمعات القارة الافريقية، وعلى الرغم من تواجد  مكونات هذه المأكولات فى معظم بقاع الأرض، إلا أن طريقة التحضير، يجعلها متميزة ، وقد يقدم بعض هذه المأكولات فى الاحتفالات  والمناسبات، كما يتم تناول بعضه  بشكل مستمر.
 
 
food
 

1- طبق الجولوف " Jollof"

 
يُطلق عليه أيضًا "Benachin" ويعنى وعاء واحد بلغة "الولوف" التى يستخدمها سكان السنغال وأقلية من موريتانيا ، وهو يعد طبقًا شهيرًا في أجزاء كثيرة من غرب إفريقيا، والمكونات الأساسية الأكثر شيوعًا فيه هى الأرز والطماطم ومعجون الطماطم والبصل والملح والفلفل الأحمر، علاوة على ذلك ، يمكن إضافة أى نوع من أنواع اللحوم أو الخضروات أو التوابل تقريبًا.
 
 
intlbreakfast-blogspot-com
 
 

2- طبق  العصيدة " Pap " 

 هو طبق الإفطار الشعبي فى العديد من البلدان الأفريقى، . اعتمادًا على الموقع ، يتم تحضيره عادة بالدخن والذرة الرفيعة.
 
Domoda-with-rice-Photo-Credit-Afrofoodtv-com
 
 

3- طب  الـ fufu

وهو يحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء غرب إفريقيا ، هي وجبة خاصة مكونة من مزيج من النكهات المختلفة ، بما في ذلك الكسافا ، ودقيق الذرة ، والموز الأخضر ،و السميد، حيث يقوم بعض الناس بغلي الطعام النشوي بالكامل ثم يهرسون أو يدقّونه فى تناسق يشبه الزلابية، بينما يستخدم البعض الآخر الدقيق المصنوع من واحد أو أكثر من هذه المكونات، ويتم تقديم فوفو مع الحساء.
 

موز مقلى
موز مقلى

4- الموز المقلى

 
ليس فقط فى إفريقيا ، فالموز المقلى أيضًا يحظى بشعبية كبيرة فى جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبى، وعادة ما يتم تناوله كوجبة كاملة أو طبق جانبى.
 

شوربة الفول السودانى

شوربة الفول السودانى


5- شوربة الفول السودانى

 
طبق رئيسى مشهور فى جميع أنحاء إفريقيا، وتشمل المكونات الرئيسية لهذا الطبق معجون الفول السودانى والخضروات، والدجاج،  اللحوم ، المأكولات البحرية، وعادة ما تؤكل مع الأرز أو أى نوع من "السنونو".
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

سفراء القارة السمراء يحتفلون بـ"يوم أفريقيا" تحت شعار عام اللاجئين

الرئيس السيسى يؤكد أهمية تعزيز دور المرأة وتأهيل الشباب لقيادة مستقبل أفريقيا

الرياضة المصرية فى يوم.. الزمالك فى مهمة استعادة أمجاد أفريقيا أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية ..الاتحاد يواصل الاستعداد لسموحة.. الإسماعيلى يتوجه للغردقة لملاقاة الجونة.. والطلائع ينهى استعداداته للمقاصة

مدرب أوغندا السابق : مصر لديها الإمكانيات للفوز بأمم أفريقيا

القارة السمراء تحتفل بـ"يوم أفريقيا الـ56".. والبرلمان يستعد لتنظيم احتفالية كبرى بدعوة السفراء الأفارقة لإحياء ذكرى يوم الاستقلال.. نواب: علينا مواصلة العمل المشترك من أجل التنمية المستدامة

افريقيا

يوم افريقيا

اكلات افريقيه

عصيدة

وجبات أفريقية

شهر رمضان


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة