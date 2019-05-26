الوادى الجديد ترفع حالة الطوارىء بعد ظهور سرب جراد صحراوي فى باريس

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، رفع درجة الطوارئ بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة سرب الجراد الصحراوى في مركز باريس.

وأكد الزملوط، أن حجم الإصابة بسيط وغير مقلق، وأنه تم تشكيل لجنتين فنية لمقاومة الحشرة، في مناطق مركز باريس وجنوبها بقري درب الأربعين، الأولي تم توفير لها جميع الإمكانيات من مبيدات زراعية ومواد كيماوية، ووقود لسيارات دفع باعي وسيارات مجهزة لأعمال المكافحة، بإشراف محطة جراد المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن اللجنة الثانية، تم تشكيلها بعضوية الزراعة، ورئيس مركز باريس، لمعاينة المناطق المصابة بالحشرة، وإعداد تقرير مفصل عن الإصابة وكيفية مواجهتها بطرق علمية سلمية، لمواجهة الحشرة ومنع امتداداها للمزارع والحقول بزمام المحافظة.

وكانت محطة جراد الوادي الجديد، بقيادة المهندس إياد معاذ، أعلنت اليوم، عن ظهور سرب تتراوح كثافته من خفيف الي متوسط في مناطق بئر 7 و 8 بمدينة باريس وقري ( 1-2-3-4) بدرب الأربعين، وجاري مقاومته علي ان يجري القضاء عليه خلال 48 ساعة من الآن.

وأشار معاذ ، الى أن اللجنة الثانية مكون من مدير قاعدة الجراد بالمحافظة، ويوسف محمد مرزوق، رئيس مركز باريس، وسمير عبد اللطيف، مدير إدارة باريس الزراعية، وزارت مناطق الإصابة فجر اليوم، لإعداد تقرير مفصل بالتفاصيل، وعرضه علي محافظ الإقليم، والذي وفر جميع وسائل المقاومة للقضاء علي الحشرة قبل انتقالها لمناطق آخري بزمام الوادي الجديد.