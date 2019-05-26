أخبار × 24 ساعة.. توريد 3 ملايين و355 ألف عبوة أنسولين للمستشفيات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
"اليقظة الدوائية" يوضح كيفية حصول المريض على المضادات الحيوية فى رمضان
توريد 3 مليون و355 ألف عبوة أنسولين للمستشفيات منذ من بداية العام
حظر توزيع السجائر ومنتجات التبغ بالمسابقات أو كجوائز وهدايا
الرعاية الصحة توجه المستشفيات بتعريف المريض بحقوقة لحظة الدخول
اليوم السبت الانتهاء من صرف المقررات التموينية عن شهر مايو
صور.. التدخل السريع ببورسعيد ينقذ طفلتين من الموت والتسول فى الحرارة المرتفعة
استمرار فتح 21 فرعًا من معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالوجه القبلى
للمعلمين.. أسباب ومواعيد الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات
لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن تصحيح الامتحان الإلكترونى
إلحق وظيفة.. ننشر 17648 فرصة عمل بالنشرة القومية للتشغيل
لا داعى للذعر.. كويكب ضخم يعبر قرب الكرة الأرضية بسلام مساء اليوم.. الكويكب KW4-1999 صخرة كبيرة قطرها 1.5 كيلومتر.. البحوث الفلكية: يمر على مسافة 5 مليون كيلومتر.. وليس هناك احتمال لاصطدامه بالأرض
قمر رمضان يصل لحظة التربيع الأخير غدا ويرصد عاليا بقبة السماء فى منظر بديع
نفحات العشر الأواخر.. الموجة الحارة تنكسر.. انخفاض حرارة الجو غدا بمعدل 3 درجات.. توقعات بارتفاعها بالنصف الثانى للأسبوع الجارى.. والأرصاد تطمئن المواطنين: درجات الحرارة لن تتجاوز الـ40 درجة هذا الأسبوع
اللجنة العليا للمشروعات القومية تتابع تطورات إنشاء الجامعات الجديدة
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8 قرارات بالموافقة لـ"الأعلى للجامعات" فى اجتماعه الأخير بينها 4 كليات جديدة
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