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الأوقاف : مسابقة فى اللغة العربية للدعاة وجوائز إيفاد وبعثات حج

السبت، 25 مايو 2019 02:00 ص
الأوقاف : مسابقة فى اللغة العربية للدعاة وجوائز إيفاد وبعثات حج تدريب الدعاة بوزارة الأوقاف - ارشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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أعلنت الإدارة الدينية بوزارة الأوقاف ،  عن مسابقتين، فى اللغة العربية، فى إطار أهمية اللغة العربية للأئمة والخطباء والواعظات ، وضرورة  تنمية مهاراتهم اللغوية ومواهبهم الأدبية.
 
وشمل الاعلان عن المسابقة الأولى : للأئمة والواعظات خريجي كليات اللغة العربية وذوي المواهب اللغوية في الشعر ، أو كتابة القصة أو كتابة المقال ، مع إتقان قواعد وأساسيات اللغة العربية ، بحيث يقدم المتسابق أفضل ثلاثة أعمال أدبية من الشعر أو القصة أو المقال من نتاجه الأدبي والفكري ، مع اجتيازه الاختبارات الخاصة بذلك .
وتكون جوائز هذه المسابقة : ثلاث بعثات حج لمرافقة بعثة الحج وعدد 2 إيفاد رمضان . بشرط اجتياز اختبار القرآن الكريم لإيفاد رمضان ، وفقه الحج لبعثات الحج إضافة إلى خمس جوائز مالية ، وجاءت الشروط ألا تقل درجة أي اختبار تحريري أو شفوي أو عمل أدبي عن 65% .
 
والمسابقة الثانية : لغير خريجي كليات اللغة العربية من الأئمة والواعظات : وتقوم على شقين : الأول : الإجابة على أسئلة المسابقة وعددها ثلاثون سؤالا على ثلاثين يومًا يبدأ نشرها من 1 شوال 1440هــ ويكلف د. أشرف فهمي مدير عام التدريب بالإشراف على نشرها .
 
ثانيا : اجتياز اختبار أساسيات وقواعد اللغة العربية .
الجوائز : عشرون ألف جنيه للأول، وخمسة عشر ألف جنيه للثانى ، وعشرة آلاف جنيه للثالث ، وخمسة آلاف جنيه للرابع وثلاثة آلاف جنيه للخامس وخمس جوائز تشجيعية قيمة كل منها 2000 جنيه . 

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