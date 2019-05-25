الأوقاف : مسابقة فى اللغة العربية للدعاة وجوائز إيفاد وبعثات حج

كتب إسماعيل رفعت

أعلنت الإدارة الدينية بوزارة الأوقاف ، عن مسابقتين، فى اللغة العربية، فى إطار أهمية اللغة العربية للأئمة والخطباء والواعظات ، وضرورة تنمية مهاراتهم اللغوية ومواهبهم الأدبية.

وشمل الاعلان عن المسابقة الأولى : للأئمة والواعظات خريجي كليات اللغة العربية وذوي المواهب اللغوية في الشعر ، أو كتابة القصة أو كتابة المقال ، مع إتقان قواعد وأساسيات اللغة العربية ، بحيث يقدم المتسابق أفضل ثلاثة أعمال أدبية من الشعر أو القصة أو المقال من نتاجه الأدبي والفكري ، مع اجتيازه الاختبارات الخاصة بذلك .

وتكون جوائز هذه المسابقة : ثلاث بعثات حج لمرافقة بعثة الحج وعدد 2 إيفاد رمضان . بشرط اجتياز اختبار القرآن الكريم لإيفاد رمضان ، وفقه الحج لبعثات الحج إضافة إلى خمس جوائز مالية ، وجاءت الشروط ألا تقل درجة أي اختبار تحريري أو شفوي أو عمل أدبي عن 65% .

والمسابقة الثانية : لغير خريجي كليات اللغة العربية من الأئمة والواعظات : وتقوم على شقين : الأول : الإجابة على أسئلة المسابقة وعددها ثلاثون سؤالا على ثلاثين يومًا يبدأ نشرها من 1 شوال 1440هــ ويكلف د. أشرف فهمي مدير عام التدريب بالإشراف على نشرها .

ثانيا : اجتياز اختبار أساسيات وقواعد اللغة العربية .

الجوائز : عشرون ألف جنيه للأول، وخمسة عشر ألف جنيه للثانى ، وعشرة آلاف جنيه للثالث ، وخمسة آلاف جنيه للرابع وثلاثة آلاف جنيه للخامس وخمس جوائز تشجيعية قيمة كل منها 2000 جنيه .