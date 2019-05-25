"وكأنه بانيو بيتهم".. عامل بمطعم بأمريكا يستحم فى حوض الصحون

كتب محمد جمال

قام أحد العمال بسلسلة مطاعم ويندى الأمريكية بالاستحمام فى حوض الصحون الخاص بالمطعم، وصعد العامل، حافى القدمين يستر جسده سروال قصير، إلى الحوض الممتلئ بالماء والرغوة، وغاص فى داخله وكأنه "بانيو" حمام بيته، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأعلنت إدارة المطعم أنها تتحقق من الأمر، وقالت فى تعليق لها: "نحن جادون جدا بالتحقيق فى الواقعة. هذا غير مقبول بتاتا.

وأكدت أن العامل لم يعد يعمل لدينا وسنتحقق من مدى اتباع إجراءات مراقبة الجودة بصرامة فى جميع مطاعم سلسلتنا".

وأثار هذا الغضب بين المقبلين على الطعام فى سلسلة المطعم.