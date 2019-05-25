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محافظ كفر الشيخ: توريد 120 ألف طن أقماح لشون وصوامع المحافظة

السبت، 25 مايو 2019 03:47 م
محافظ كفر الشيخ: توريد 120 ألف طن أقماح لشون وصوامع المحافظة صوامع القمح -ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ اليوم السبت، أن المحافظة حققت توريد 120 ألف و 410 طن و616 كيلو جرام من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة وذلك منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية 2019 بدايةً من 15 أبريل الماضى حتى الآن، من الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين " صومعة سيدى سالم، صومعة شباس الملح بمركز دسوق "، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قطاع مطاحن كفرالشيخ، والبنك الزراعي المصري.
 
وأضاف المحافظ ،أن الرصيد السابق الذى تم توريده خلال الأيام الأخيرة بلغ 118793 طن و871 كجم وإجمالي الكمية الموردة آخر يوم بلغت 1616طن و745 كجم، ليصل اجمالى ما تم توريده حتى الآن من الأقماح على مستوى المحافظة بلغ 120 ألف و 410 طن و616 كجم،تضمنت " 73594 طن و 482 كجم للشركة المصرية للصوامع والغلال، و  24796 طن و 629 كجم،بشون فرع البنك الزراعى، و 22019 طن و505 كجم الى قطاع مطاحن كفرالشيخ، مؤكداً على انتظام أعمال التوريد بشكل يومى حتى نهاية موسم التوريد فى 15 يوليو المقبل.
 
وأكد المحافظ أن الأسعار المقررة لتوريد الأقماح المحلية هذا العام 2019 تضمنت " 655 جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيه، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23 قيراط، 685 جنيهاً، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23.5 قيراط، وأنه لا يمكن استقبال الأصناف المنزرعة التي تقل جودتها عن 22%.
 
 
 

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