محافظ الفيوم يبحث مع الصيادين مشكلات حظر الصيد ببحيرة قارون

الفيوم – رباب الجالي

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إجتماعاً مع ممثلين عن الصيادين، لبحث شكواهم المتعلقة بحظر الصيد في بحيرة قارون وتعديل مواعيد حظر الصيد ونقل الزريعة.

وذلك بحضور اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة والمهندس حسن جودة وكيل وزراة الزراعة والمهندس أيمن محمد محمود مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية والعميد هاني محمد يوسف رئيس مركز ومدينة ابشواي، وشريف عبد الحفيظ نقيب صيادي الفيوم، ورئيس جمعيتي قارون والريان لصيد الاسماك.

خلال اللقاء اشتكي الصيادون من إغلاق بحيرة قارون أمام حركة الصيد لفترة طويلة قد تصل الي شهرين ونصف، وأصدر المحافظ توجيهاته لمدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بمخاطبة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتخفيض مدة إغلاق البحيرة أمام حركة الصيد لمدة 3 أسابيع فقط بدءأ من اليوم استجابة لمطالب الصيادين.

وأكد المحافظ على ضرورة عقد اجتماع جمعية عمومية للصيادين لمناقشة الأمور الحيوية المتعلقة بهم مثل القيمة المالية لشهادة خلو المديونية "العمولة" لتجديد مراكب الصيد وغيرها من الأمور المتعلقة بحياة الصيادين وكذلك عقد اجتماع أخر بحضور مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية ووكيل وزارة الزراعة للإستفادة من خبرات الصيادين في أنواع الزريعة المناسبة وتوقيتات نقلها لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من الزريعة التي يتم تزويد بحيرة قارون بها.

ولفت محافظ الفيوم إلى أن تنمية بحيرة قارون يحظي بإهتمام القيادة السياسية ضمن برنامج تنمية البحيرات لإرتباطها الوثيق بتنشيط حركة السياحة وتوفير مصدر دخل للكثير من العاملين بحرفة الصيد، مشيراً الي أنه قد تم تشكيل لجنة لمتابعة اعمال تنمية بحيرة قارون وتخليصها من الملوثات والحفاظ علي الحياة المائية فيها وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وعدد من الجهات ذات الصلة وتم عرض مقترح بإجراءت وخطوات التطوير علي رئيس مجلس الوزراء .

وأشار المحافظ الي ضرورة توعية الصيادين وأسرهم بإتباع الطرق القانونية للصيد والإلتزام بأدوات وأنواع الشباك القانونية، مشيراً إلى أن باب مكتبة مفتوح أمام الجميع لعرض مشكلاتهم والمساهمة في ايجاد الحلول المناسبة لها .