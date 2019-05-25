كيف تؤثر قلة عدد ساعات النوم على الدورة الدموية؟

كتب بيتر إبراهيم

كان العلماء يدركون العلاقة بين عدم كفاية النوم وضعف صحة القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك لا يعرفون بالضبط كيف يمكن أن تؤدي قلة ساعات النوم بضرر للدورة الدموية، لكن فريق من الباحثين من جامعة كولورادو الأمريكية وجدوا السبب.

الأرق

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalNewsToday"، يعد النوم الجيد ليلاً، والذي يصل إلى 7 ساعات متواصلة أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة جيدة بشكل عام.

ووجد الباحثون أن أحد جوانب الصحة التي يمكن أن تؤثرعلى نوعية نوم الشخص هو صحة القلب والأوعية الدموية، حيث أظهرت نتائج الأبحاث التي أجريت في بداية هذا العام أن النوم لمدة تقل عن 6 ساعات في الليلة بدلاً من 7 إلى 8 ساعات قد يزيد من خطر إصابة الشخص بتصلب الشرايين 27٪.

تشرح دراسة أخرى من هذا العام كيف يمكن للنوم الجيد أن يساعد في الحفاظ على مرونة الشرايين، وبالتالي الحفاظ على الدورة الدموية الجيدة.

والآن، وجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة كولورادو بولدر أن قلة النوم تؤثر على الدورة الدموية عن طريق تعزيز تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، والتي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة دماغية أو نوبة قلبية.