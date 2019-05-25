ضبط 197 قضية متنوعة فى حملة تموينية بأسيوط

أسيوط-هيثم البدري

تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار إستراتيجية الوزارة والخطة الموضوعة بمعرفة المديرية والتى تهدف إلى تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع التموينية ، وكذلك ضبط المخالفات التموينية من ضبط 197 قضية تموينية متنوعة بأسيوط.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن أسيوط ، تلقى اخطارا من مباحث التموين يفيد تمكن الحملات التموين من ضبط 197 قضية تموينية من بينها إدارة المنشآت التجارية بدون ترخيص ، وتخزين السلع الغذائية الاستراتيجية ، لإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وسلع منتهية الصلاحية وتحررت المحاضر اللازمة ،وجار العرض علي النيابة للتحقيق .









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