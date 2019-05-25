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ضبط 197 قضية متنوعة فى حملة تموينية بأسيوط

السبت، 25 مايو 2019 02:07 ص
ضبط 197 قضية متنوعة فى حملة تموينية بأسيوط جانب من المضبوطات
أسيوط-هيثم البدري
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تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار إستراتيجية الوزارة والخطة الموضوعة بمعرفة المديرية والتى تهدف إلى تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع  التموينية ، وكذلك ضبط المخالفات التموينية من ضبط 197 قضية تموينية متنوعة بأسيوط.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن أسيوط ، تلقى اخطارا من مباحث التموين يفيد تمكن الحملات التموين من ضبط 197 قضية تموينية  من بينها  إدارة المنشآت التجارية بدون ترخيص ، وتخزين السلع الغذائية الاستراتيجية  ، لإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى،  وسلع منتهية الصلاحية وتحررت المحاضر اللازمة ،وجار العرض علي النيابة للتحقيق .

 

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