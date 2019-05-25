صحتك فى وصفة.. ميكس السبانخ والفراولة والعنب لصحة البنكرياس

البنكرياس أحد أعضاء الجهاز الهضمى يسكن خلف المعدة ويساعد على تحقيق التوازن بين كمية السكر في الدم أثناء تحويل الطعام إلى وقود للجسم، وعوامل نمط الحياة ، مثل اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المصنعة والمكونات الاصطناعية ، يمكن أن تلحق الضرر بالبنكرياس ، ومع مرور الوقت ، تحد من وظيفته، والعكس فى حالة تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات أ ، د ، هـ ، ك وحمض الفوليك ،وفقا لما أكده موقع " healthline"
ٍسبانخ بالفراولة
عصائر مفيدة لصحة البنكرياس
ٍسبانخ بالفراولة
إنشاء عصير بمكون واحد لن يكون مفضلا لكثير من الأشخاص ، لكن دمج كل من الفواكه والخضراوات قد يكون وسيلة للحفاظ على مستويات السكر وتحسين نكهة العصير.
عصير الجرجير والجزر والتفاح والزنجبيل لبنكرياس صحى
الوصفة
- 1 كوب جرجير
- ربع كوب جزر
- تفاحة واحدة مقطعة
- زنجبيل طازج
تخلط جميع تلك المكونات مع بعضها وتضرب جيدا ويتم تناولها طازجه .
عصير السبانخ والفراولة والعنب
الوصفه
- 1 كوب سبانخ
- 1/2 كوب فراولة
- 10 حبات عنب أحمر بدون بذور
- يتم خلط جميع المكونات وضربها جميعا بالخلاط وتقديمها طازجه
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