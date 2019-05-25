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صحتك فى وصفة.. ميكس السبانخ والفراولة والعنب لصحة البنكرياس

السبت، 25 مايو 2019 08:00 ص
صحتك فى وصفة.. ميكس السبانخ والفراولة والعنب لصحة البنكرياس سبانخ بالفراولة -صورة ارشيفية
كتبت هند عادل
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البنكرياس أحد أعضاء الجهاز الهضمى يسكن خلف المعدة ويساعد على تحقيق التوازن بين كمية السكر في الدم أثناء  تحويل الطعام إلى وقود للجسم، وعوامل نمط الحياة ، مثل اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المصنعة والمكونات الاصطناعية ، يمكن أن تلحق الضرر بالبنكرياس ، ومع مرور الوقت ، تحد من وظيفته، والعكس فى حالة  تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات أ ، د ، هـ ، ك وحمض الفوليك ،وفقا لما أكده موقع " healthline"

عصائر مفيدة لصحة البنكرياس 

ٍسبانخ بالفراولة
ٍسبانخ بالفراولة 
إنشاء عصير بمكون واحد لن يكون مفضلا لكثير من الأشخاص ، لكن دمج كل من الفواكه والخضراوات قد يكون وسيلة  للحفاظ على مستويات السكر وتحسين نكهة العصير.

عصير الجرجير والجزر والتفاح والزنجبيل لبنكرياس صحى 

الوصفة 

  • 1 كوب جرجير
  •  ربع كوب جزر 
  •  تفاحة واحدة مقطعة 
  •  زنجبيل طازج 
تخلط جميع تلك المكونات مع بعضها وتضرب جيدا ويتم تناولها طازجه .

عصير السبانخ والفراولة والعنب 

​الوصفه 

  • 1 كوب سبانخ 
  •  1/2 كوب فراولة 
  • 10 حبات عنب أحمر بدون بذور
  • يتم خلط جميع المكونات وضربها جميعا بالخلاط وتقديمها طازجه 
 
 

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البنكرياس

صحتك فى وصفه

عصير للبنكرياس

فوائد العصير للبنكرياس


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