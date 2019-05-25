صحتك فى وصفة.. ميكس السبانخ والفراولة والعنب لصحة البنكرياس

عصائر مفيدة لصحة البنكرياس



ٍسبانخ بالفراولة

البنكرياس أحد أعضاء الجهاز الهضمى يسكن خلف المعدة ويساعد على تحقيق التوازن بين كمية السكر في الدم أثناء تحويل الطعام إلى وقود للجسم، وعوامل نمط الحياة ، مثل اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المصنعة والمكونات الاصطناعية ، يمكن أن تلحق الضرر بالبنكرياس ، ومع مرور الوقت ، تحد من وظيفته، والعكس فى حالة تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات أ ، د ، هـ ، ك وحمض الفوليك ،وفقا لما أكده موقع " healthline"