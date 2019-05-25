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السبت، 25 مايو 2019 01:13 م
خالد صلاح
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شخصية البومة..ذكية ونشيطة ولكنها أكثر عرضة للسمنة

السبت، 25 مايو 2019 01:00 م
شخصية البومة..ذكية ونشيطة ولكنها أكثر عرضة للسمنة البومه
فاطمة ياسر
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هناك العديد من الشخصيات باختلاف أنواعها وطبائعها، ومن ضمنها الشخصية الليلية والتي يطلق عليها في علم النفس شخصية البومة، وهي شخصية لها العديد من الطبائع المختلفة والمميزة في بعض الأحيان، وسنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع " entertainism".
 
بومة
 
لها العديد من الطبائع المختلفة والمميزة، وتتميز ببعض الأشياء المميزة فهي من الشخصيات التي ترغب في الجلوس في الليل، ولا ترغب في النزول أو التعامل بالنهار، وترغب في العمل والاستيقاظ وممارسة الحياة أثناء الليل، ولا تستطيع التعامل مع البشر في النهار لأنها تنام بالنهار وتستيقظ في الليل. 
 
 نتيجة للإكثار من تناول كميات كبيرة من الطعام في الليل، فهذا يجعلهم يعانون من زيادة كبيرة في الوزن، وأيضا يصبحون أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض كارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. 
tawny_owls
 
هذا النوع من الشخصيات يصابون بشكل كبير بالإجهاد والتوتر، ولذا يجب توخي الحذر وتجنب التعرض للضغوط النفسية حفاظا علي الصحة وتجنب كثير من المشاكل والأمراض  

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