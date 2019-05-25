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شاهد مجدى شطة يُلبى رغبة أصدقائه بإقامة حفل بالإسكندرية: انتظرونى مش جاى

السبت، 25 مايو 2019 10:52 م
شاهد مجدى شطة يُلبى رغبة أصدقائه بإقامة حفل بالإسكندرية: انتظرونى مش جاى مجدى شطة
الاسكندرية جاكلين منير
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"انتظرونى مش جاى".. مقولة المطرب الشعبى الشهير مجدى شطة، والتى يقولها دائما عند دعوة أى صديق له بإحياء حفل أو افتتاح أى منشأه، حيث قبل المطرب رغبة اصدقائه بإحياء حفل لهم، فى عيد الفطر بشاطئ النخيل بالعجمى بالإسكندرية.

وقال شطة فى فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إنه يتم حاليا إعداد مسرح كبير للحفل، قائلا: "الاحتفال هذا العام مختلف عن العام السابق" داعيا معجبيه لحضور حفل الافتتاح بشاطئ النخيل، وقال فى ختام كلمته مقولته الشهيرة: "انتظرونى عشان مش جاى".

يذكر أن مجدى شطة قد نشب خلاف بينه وبين منافسه حمو بيكا، مما تسبب فى إلغاء حفل الأخير العام الماضى والذى كان من المقرر إقامته بالعجمى.


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حمو بيكا

العجمى

شاطىء النخيل

مجدى شطه


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