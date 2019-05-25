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السبت، 25 مايو 2019 05:46 م
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دراسة: لاعبو كرة القدم المحترفين يواجهون مخاطر الوفاة بسبب الإصابات

السبت، 25 مايو 2019 05:00 م
دراسة: لاعبو كرة القدم المحترفين يواجهون مخاطر الوفاة بسبب الإصابات لاعبين الرياضه المحترفين
كتب بيتر إبراهيم
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كشفت دراسة علمية حديثة أن لاعبي كرة القدم المحترفين يواجهون خطرًا كبيرًا للوفاة ، بما في ذلك خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية العصبية ، مقارنةً بلاعبي البيسبول المحترفين من نفس العمر.
 
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress"، تثير النتائج تساؤلات مهمة حول الاختلافات الخاصة بالرياضة في تطور المرض والآليات التي تدفع إلى ارتفاع المخاطر.
 
وقام الباحثون من جامعة هارفارد بتحليل بأثر رجعي لمعدلات الوفيات وأسباب الوفاة في 3419 من لاعبي كرة القدم (NFL) و 2708 من لاعبي MLB (دوري البيسبول) على مدى أكثر من 30 عامًا.
 
وكان هناك 517 حالة وفاة بين لاعبي كرة القدم الأميركي و 431 حالة وفاة بين لاعبي MLB بين عامي 1979 و 2013. 
 
والفرق يشير إلى أن وفيات كرة القدم أعلى بنسبة 26% بين مقارنة مع لاعبي البيسبول، وكان لدى لاعبي اتحاد كرة القدم احتمال أكبر بثلاثة أضعاف تقريبًا في الوفاة بسبب الأمراض التنكسية العصبية.
 
وأظهرت الدراسة أن لديهم أيضا مخاطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب بنسبة 2.5 مرة، حيث كان هناك 498 حالة وفاة ناجمة عن أسباب القلب والأوعية الدموية بين لاعبي كرة القدم.
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وحددت الدراسة 39 حالة وفاة بسبب الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر و ALS و الشلل الرعاش لدى لاعبي كرة القدم، وكان هناك 11 حالة انتحار بين مجموعة كرة القدم.
 
وقال الباحثون إن إصابات الرأس وإصابات الرأس المتكررة والضربات لدى الرياضيين كرة القدم الأميركي قد تسهم في ظهور الأمراض التي تؤدي في النهاية إلى بعض الحالات العصبية. 
 
وأضاف الباحثون أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم وتوقف التنفس أثناء النوم ، يمكن أن يكونوا مساهمين فى الوفاة المبكرة.

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