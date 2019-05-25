سوبر كورة
Ads
السبت، 25 مايو 2019 05:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"بيطرى الجيزة": تحصين 3 آلاف كلب مرخص ضد السعار منذ بداية العام

السبت، 25 مايو 2019 04:00 ص
"بيطرى الجيزة": تحصين 3 آلاف كلب مرخص ضد السعار منذ بداية العام كلاب ضالة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن هناك حملات مكثفة ومستمرة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بناءً على الشكاوى الواردة للمديرية من خلال عدة قنوات للتواصل.
 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، لـ"اليوم السابع"، أنه جرى التخلص الأمن من الكلاب الضالة بطرق صحية، حيث تنقل إلى المدافن الصحية والتخلص منها بالشكل الصحى والآمن وتحت الإشراف الكامل لجهاز شئون البيئة. 
 

وأوضح "إسماعيل"، أن عدد الكلاب المرخصة والمحصنة ضد مرض السعار خلال الفترة من يناير 2019 وحتى تاريخه بلغ حوالى 3 آلاف كلب، ولا يوجد حصر بالكلاب الضالة فى الشوارع.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعرف على خطة الطب البيطرى بالدقهلية لمواجهة الإجهاد الحرارى للحيوانات

ضبط طن و800 كجم لحوم فاسدة بالأزبكية والمرج فى حملة للطب البيطرى

مدير الطب البيطرى بمحافظة الجيزة يكشف عن مشاكل المحافظة.. الكلاب الضالة فى الكمبوندات وتربية الخنازير وتهريبها قُبيل الحملات ومجزر المنيب أبرزها.. ويحذر: لحوم الأغنام الراعية فى القمامة خطر ولا قيمة غذائية لها

الطب البيطرى بالدقهلية: برامج تحصين دورية ضد الأمراض الوبائية

صور.. الطب البيطرى بالإسماعيلية يشن حملة على الكلاب الضالة بالقصاصين

الطب البيطرى

الكلاب الضالة

مكافحة الكلاب

الجيزة

اخر الاخبار

اخبار عاجلة

اخبار مصر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة