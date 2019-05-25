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بولتون: اختبارات الصواريخ النووية بكوريا الشمالية انتهاك لقرارات مجلس الأمن

السبت، 25 مايو 2019 10:03 ص
بولتون: اختبارات الصواريخ النووية بكوريا الشمالية انتهاك لقرارات مجلس الأمن جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى
أ ش أ
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قال جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكي، إن اختبارات الصواريخ النووية قصيرة المدى التى أجرتها كوريا الشمالية فى وقت سابق من الشهر الجارى تعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى ضرورة إبقاء العقوبات المفروضة على (بيونج يانج).

 

وأضاف بولتون - فى تصريحات أدلى بها للصحفيين فى (طوكيو) حسبما ذكرت شبكة /إيه بى سى نيوز/ الأمريكية، اليوم السبت - أن "موقف واشنطن من نزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية لم يتغير، وأنه يجب وقف الفشل المتكرر فى التخلص من الأسلحة النووية بكوريا الشمالية".. ودافع عن موقف واشنطن حول احتجازها سفينة شحن كورية شمالية فى التاسع من الشهر الجاري.


وتابع بالقول "على الرغم من ذلك، فإن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية فى أى وقت".


وكانت كوريا الشمالية قد أجرت - فى الرابع من الشهر الجارى - 9 اختبارات لصواريخ باليستية قصيرة المدى، لتنهى بذلك وقف نشاطها النووى الذى دخل حيز التنفيذ فى أواخر عام 2017، حيث رأى البعض أن إجراء الاختبارات هو أداة للضغط على واشنطن دون الرغبة فى إفشال المفاوضات الجارية بين البلدين.


يذكر أن بولتون يتواجد حاليا برفقة الرئيس ترامب فى (طوكيو)، والذى يجرى زيارة رسمية تستمر أربعة أيام، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

 


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