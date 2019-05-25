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"الوادى الجديد" تستكمل تنفيذ مبادرة "مكسبك من نخلتك" لتوفير فرص عمل للشباب

السبت، 25 مايو 2019 10:54 م
"الوادى الجديد" تستكمل تنفيذ مبادرة "مكسبك من نخلتك" لتوفير فرص عمل للشباب مبادرة "مكسبك من نخلتك"
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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تستكمل محافظة الوادى الجديد فعاليات مبادرة "مكسبك من نخلتك"، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، بهدف دعم الحرف اليدوية وإعادة تدوير مخلفات النخيل من السعف والخوص، بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات تنمية المجتمع المدنى. 

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد – فى بيان صحفى اليوم - أنه تم عقد عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لتدريب الفتيات والشباب على الأعمال والحرف اليدوية، كالخوص وتدوير مخلفات النخيل، بهدف توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب، والتخلص الآمن من مخلفات النخيل.

وأضاف الزملوط أن هذه المبادرة حققت نجاحا كبيرا فى دعم الحرف اليدوية لدعم جهاز تنمية المشروعات فى إطار البروتوكول الذى وقعته المحافظة مع الفرع وجمعيات تنمية المجتمع المحلى بالمحافظة.


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