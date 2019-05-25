السجن 7 سنوات لعامل قتل مزارعا بسبب خلافات بينهما على أرض بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم " عادل.م.س" 33 سنة عامل بالسجن 7 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "أحمد.م.ع" مزارع بسبب خلافات على قطعة أرض بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد عبد الرحمن أبو النجا ووليد سيد أمين، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود الواقعة إلى عام 2018 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بعدة طعنات بالصدر، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم حيث وقعت بينهما مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض قام على إثرها المتهم بطعن المجنى عليه عدة طعنات بسلاح أبيض فى صدره كان بحوزته ولقى مصرعه فى الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.