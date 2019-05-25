اعرف ما هو الوقت الذى يستغرقه الهيكل العظمى لتجديد نفسه

كتبت إيناس البنا

خلايا العظام الموجودة فى جسمك ليست هى نفسها التي يول بها الشخص، فالجسم يتحول باستمرار على خلايا جديدة، فأنت لست الشخص وقت الطفولة أو لست نفس الشخص أيضا الذى كنت فيه منذ 5 سنوات.

ينمو كل جزء مثل الأظافر والشعر باستمرار وفقا لتقرير موقع "sciencealert" وتحل محل أنفسهم؟ نفس الشىء يحدث في كل مكان تقريبا في جسمك.

تتساقط الطبقة الخارجية من الجلد لإفساح المجال أمام الجلد المنعش الجديد، وداخل الأوردة تنقلب خلايا الدم لإفساح المجال أو الدم (الحرفي) قد لا يكون من المفاجئ أن تكون هذه الأنواع من الخلايا قصيرة العمر، لكن حتى بعض الأجزاء الأكثر ظهورا في جسمك تحل محل نفسها بمرور الوقت، بما فى ذلك عظامك.



العهيكل العظمى

الوقت الذى يحتاجه الهيكل العظمى لتجديد عظامه

تحتوى العظام على خلايا خاصة تسمى الخلايا العظمية وظيفتها تحطيم العظام (حتى لو لم يتم تكسيرها) وإرسال المعادن إلى مجرى الدم، قد يبدو هذا الأمر مخيفًا، ولكن جسمك يعرف ماذا يفعل.

عندما ينهار العظم العظمى تقوم خلايا العظم بتكوين عظم جديد ليحل محل القديم، بحلول نهاية كل عام سيتم إعادة بناء حوالى 10% من الهيكل العظمى للبالغين بالكامل من خلال هذه العملية.

إذا بناء 10% من عظامك كل عام فيجب أن يستغرق الأمر حوالى عشر سنوات لتجديد 100% من الهيكل العظمى، سيكون هذا تخمينًا رائعًا فى أن خلايا الجسم البشري يتم استبدالها تمامًا كل 7 سنوات، ولكن الجسم أكثر تعقيدًا بعض الشيء.

نسبة الـ10% هى مجرد متوسط ​​لأن بعض العظام تنمو بشكل أسرع من ذلك، وبعضها ينمو ببطء، فى حين أن بعض أجزاء عظمك سوف تتحول بسرعة (تعيش العظم العظمي على بعد أسبوعين فقط أو نحو ذلك)، إلا أن أجزاء أخرى ستستمر لعقود، فمثلا يبلغ عمر نصف معظم خلايا العظام 25 عامًا، ويمكن أن تعيش ما يصل إلى 50 عامًا.