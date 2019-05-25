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السبت، 25 مايو 2019 01:07 ص
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أسباب تساقط الشعر عند السيدات أهمها سوء التغذية

السبت، 25 مايو 2019 01:00 ص
أسباب تساقط الشعر عند السيدات أهمها سوء التغذية تساقط الشعر - أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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يعتبر تساقط الشعر من المشاكل المزعجة التى تعانى منها السيدات قد يكون ذلك بسبب سوء التغذية أو الاصابة ببعض الأمراض ووفقا لما ذكره موقع webmd فإن اسباب تساقط الشعر عند السيدات هى:

 

أسباب تساقط الشعر عند السيدات

 

الشعر
الشعر

1: قد يكون تساقط الشعر بسبب خلل فى الغدة الدرقية.

2: استخدام بعض المواد الكيماوية على الشعر تسبب التساقط والتلف وخصوصا كريمات فرد الشعر والصبغات.

3: الحمل والولادة من أبرز أسباب تساقط الشعر عند السيدات.

4:التهابات جلدية شديدة فى فروة الرأس تسبب تساقط الشعر.

5: وجود خلل فى الجهاز المناعى وضعف عام فى الجسم.

6: ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم قد يسبب تساقط.

7: الضغط النفسى والعصبى يسببان تساقط شديد فى الشعر.

8: نقص الفيتامينات فى الجسم من أسباب تساقط وضعف الشعر.

 

نصائح لعلاج تساقط الشعر

 

تساقط الشعر
تساقط الشعر

 

وهناك طرق عديدة لعلاج تساقط الشعر أبرزها التغذية السليمة وذلك عن طريق

1:الاكثار فى تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا التى تحتوى على فيتامين ب مثل الخضروات والفواكه

2: الاكثار من شرب السوائل وخصوصا المياه والعصائر الطبيعية.

3:تجنب الضغط العصبى والنفسى فهى من أبرز الاسباب التى تؤثر على صحة وجمال الشعر.

4:من الممكن  استخدام بعض الزيوت الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة الشعر ومنها زيت الزيتون والجرجير والخروع.


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تساقط الشعر

الشعر

نصائح لعلاج تساقط الشعر

صحة الشعر


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