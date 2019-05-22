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أصحاب الشعر الأحمر خطر تعرضهم أعلى للإصابة بسرطان الجلد

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:52 م
أصحاب الشعر الأحمر خطر تعرضهم أعلى للإصابة بسرطان الجلد أصحاب الشعر الأحمر وسرطان الجلد
كتبت إيناس البنا
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سرطان الجلد هو تشخيص السرطان الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة، حيث يصيب واحد من كل خمسة أمريكيين بسرطان الجلد في سن السبعين، ويكون الأشخاص أصحاب الشعرالأحمر معرضون للخطر بشكل خاص.

 

ما هو الميلانين؟
 

الميلانين وفقا لتقرير موقع " fitnessmagazine" هو صبغة تنتجها الخلايا الخاصة بالجسم، تمتص صبغة الميلانين الضوء الذي يصيب الجلد، وتبدد الأشعة فوق البنفسجية من الشمس قبل التسبب في أضرار، لذلك فهو بمثابة الدفاع الطبيعي للجسم ضد أشعة الشمس الضارة.

التعرض للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يضر مباشرة بالحمض النووي لخلايا الجلد، مما يؤدي إلى تغييرات في سلوك الخلية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تحول الخلية الطبيعية إلى سرطان.

أضحاب الشعر الأحمر
أضحاب الشعر الأحمر

 

الأشخاص ذو الشعر الأحمر وسرطان الجلد
 

الأشخاص أصحاب الشعر الأحمر، لديهم مستويات أقل من حماية الميلانين الطبيعية وبالتالي ترتفع لديهم معدلات الإصابة بالورم الميلاني، حيث تساعد كمية ونوع الميلانين الموجود في الجلد في تحديد لون البشرة، وعلى الرغم من أنه لا يمكنك التحكم في شعرك الطبيعي أو لون بشرتك، إلا أنه يمكنك التحكم في مخاطر سرطان الجلد المفاجئة .

سرطان الجلد
سرطان الجلد

 

كيفية تقليل خطر سرطان الجلد
 

لا يزال بإمكان الأشخاص من جميع ألوان البشرة والشعر تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد عن طريق تجنب أشعة الشمس خلال ساعات الذروة ، ووضع واقى  من أشعة الشمس بانتظام ، وارتداء الملابس الواقية ، وزيارة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على أي مخاوف بشأن أو تغيير البقع على جلدك.

 


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