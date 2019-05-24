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فيديو.. لحظة بكاء تيريزا ماى أثناء اعلان استقالتها من الحكومة البريطانية

الجمعة، 24 مايو 2019 02:15 م
فيديو.. لحظة بكاء تيريزا ماى أثناء اعلان استقالتها من الحكومة البريطانية تيريزا ماى
كتب محمد جمال
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خضعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، للضغوط المطالبة باستقالتها فى ظل احتجاج واسع من الأغلبية البرلمانية على خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. 

ففى مشهد مؤثر وحزين، بكت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الجمعة أثناء إلقائها خطاب استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، اليوم الجمعة أنها سوف تستقيل من منصبها 7 يونيو المقبل، مؤكدة انها أبلغت الملكة إليزابيث بذلك.

وأوضحت ماى إنها ستواصل مهامها كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة، جاء ذلك خلال بيان ألقته ماى أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية بالعاصمة لندن.


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