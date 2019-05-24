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ضبط متهمين بحوزتهما كمية من الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بمطروح

الجمعة، 24 مايو 2019 07:30 م
ضبط متهمين بحوزتهما كمية من الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين بمطروح حشيش - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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تمكن ضباط وحدة قسم مباحث العلمين، من ضبط متهمين بترويج المواد المخدرة، وبحوزة أحدهما سلاح نارى وكمية من مخدر الحشيش، وبحوزة الثانى سلاح أبيض وكمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة العلمين.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط "صالح ع ف" - مواليد 1984، عاطل، مقيم فى مطروح - وبحوزته 225 جرامًا من جوهر الحشيش المخدر وسلاح نارى عبارة عن طبنجة والخزينة الخاصة وسلاح.

 

كما تم ضبط "خالد.م.ح"- مواليد 1984، نجار مسلح، مقيم فى مطروح - وبحوزته 125 جرامًا، من جوهر الحشـيش المخدر وبحوزته أيضا سلاح أبيض.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.


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