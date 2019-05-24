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صور.. شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن وخيمة رمضانية لفريق ألوان

الجمعة، 24 مايو 2019 06:00 ص
صور.. شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن وخيمة رمضانية لفريق ألوان شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تعددت الصور المضيئة التي يقوم بها شباب محافظة كفر الشيخ فى شهر رمضان، وكل فريق من الفرق يقدم ما يستطيعه لأهالى المحافظة، فمنهم من يقيم مائدة الرحمن لتوزيع 450 وجبة يومياً على المحتاجين والعمال، وعلى مترددى المائدة، ومنهم من يوفر السلع الغذائية والملابس بالقرى المتعددة ويتوجهون للقرى الأكثر فقراً برغم بُعد المسافات، ومنهم من يقيم خيمة رمضانية كل يوم بقرية من القرى ليقدمون العصائر والتمور والحلويات للمارة والأهالي ، ومن الفتيات من يقمن أوبن دى "لتوفير الملابس والسلع بأسعار مخفضة".

ففي مدينة كفر الشيخ قرر شباب مسلمين واقباط إقامة مائدة الرحمن لتقديم الأطعمة المختلفة للصائمين يقيمها وينظمها ويتحمل نفقاتها شباب من جيوبهم الخاصة وهم 10شباب من بينهم الأقباط والمسلمين جمعهم الحب والعطاء يقود مجموعتهم أحمد زكى أحد أبناء المحافظة الشهير بالعمل التطوعى.

وتتنوع مائدتهم بوجبات مختلفة مابين اللحوم أو الدجاج والأرز أو المكرونة والسلطات والعصائر والخبز، والتمر وغيرها من الأكلات التى يقوم بطهيها الشباب بأنفسهم، وحرصوا على نظافة التربيزات بفرشها وتقديم الوجبات فى أطباق بلاستيكية، وعقب الانتهاء من إفطار الصائمين يتجه كل منهم لمنزله ليتناول طعامه فى منزله .

قال أحمد زكي ، رئيس الفريق المشارك في المائدة ، نرحب بكل شاب يشاركنا في مائدة الرحمن، محباً للعمل التطوعى، لنضرب للشباب مثالاً للعطاء دون مقابل، مؤكداً أن تلك المجموعة من الشباب تهوى العمل التطوعى، لم تجمعهم مصلح خاصة، ولكن راحة نفسية، مشيراً إلى أنهم يشعرون بحالة من الرضا عقب الانتهاء من الإفطار اليومى .

وأضاف سمير  جورج، مدير إدارة الاحصاء بالتربية والتعليم، وعضو بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ لـ"اليوم السابع"، أنه سعيد بالمشاركة فى تلك المائدة، مشيراً إلى أن عدد الوجبات التى نقدمها لصائمين 450 وجبه ،مؤكداً أن المشاركين يعملون جاهدين على بذل كل ما يستطيعون لخدمة الصائمين، فالمائدة التي أصبحت جزء أساسى من حياتهم فى شهر رمضان المبارك، وتعودنا على إقامتها سنوياً منذ7 سنوات بمشاركة 23 شاباً لا ينتمون لأحزاب سياسية ولا منظمات ولا لجمعيات أهلية أو غير أهلية، من بينهم المسلمون والمسيحون، مؤكداً أن هؤلاء الشباب يجدون اللذة والمتعة فى هذا العمل الجماعى.

وأكدت هبة محمد، مدير فريق ألوان التطوعى بمحافظة كفر الشيخ ،أن الفريق مكون من 80 شابا وفتاة من طلاب الجامعات والخريجين، لاينتمون لأحزاب أو جمعيات أهلية جمعهم حبهم للخير والعطاء، تتعدد أنشطتهم فى غير  شهر رمضان ما بين حملات توعية للمواطنين فى الشوارع وندوات ارشادية ، ومحاضرات للثانوية العامة، وزيارات لدور الأيتام والأطفال، أما فى شهر رمضان فشغلهم الشاغل إقامة خيمة رمضانية تنتقل كل يوم من قرية لأخرى ، ويقدم أعضاء الفريق التمور والعصائر والحلوى للصائمين، إضافة لتقديم شنطة رمضان.

وأضاقت بيداء الحبشى، نحن 4فتيات قررن الاحتفال بشهر رمضان بشكل مختلف، ففى بداية الشهر ننظم "أوبن دى" لمدة يوم واحد، نوفر فيه كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بثمن التكلفة فقط، ولمصداقيتنا نتلقى عروض كثيرة من شركات متعددة ومن أصحاب محال بكفر الشيخ للمشاركة معنا لتوفير السلع الغذائية، وفى النصف الثانى من شهر رمضان المبارك نوفر الملابس بأسعار مخفضة، وينتظرها الأهالى كل عام ، نحاول خلال تلك المعارض أن ندخل السعادة على قلوب الأهالى، لشراء ملابس العيد، بأسعار مخفضة.

وأكد وليد سليمان ، ‏مدير عام ومدير مركز محاسبات وتكنولوجيا المعلومات بكفرالشيخ،وضعنا خطة قبل شهر رمضان لنطوف القرى لتوفير كافة السلع الغذائية بسعر التكلفة تحملها سيارات تتوجه لتلك القرى، لتوفير الجهد والوقت والسلع على الأهالي بدلاً من انتقالهم للمدن وشراءها بأسعار مرتفعة، وتم تيسير 175 قافلة غذائية للقرى، مشيراً إلى أننا نعمل تحت إشراف الجهاز التنفيذى والرقابى بالمحافظة برئاسة محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، وعماد حيب وكيل وزارة التموين ،والسيد مسلم وكيل وزارة التضامن، لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية واللحوم والأسماك والملابس الجاهزة بأرخص الأسعار وتخفيف العبء عن أهالينا، ويكفيهم شرفاً تكريم محافظ كفر الشيخ لهم ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى.

وأضاف سليمان ، كما نُكرم عدد من أطفال القرى من حفظة القرآن الكريم فى أحد مساجد القرية وبحضور عدد من الشعببين وذوى المكانة بالقرية، وبحضور الشباب  المشاركين من بينهم حاتم دواد، والدكتور محمد مهنى، والمهندس فريج عمارة، وطارق خليف، وأسامة هلال، محمد الملا، ومحمد شاكر، وخالد ابو المكارم المشرف العام على لجنة السلع الغذائية.

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (1)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (1)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (2)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (2)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (3)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (3)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (4)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (4)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (5)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (5)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (6)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (6)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (7)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (7)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (8)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (8)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (9)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (9)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (10)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (10)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (11)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (11)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (12)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (12)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (13)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (13)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (14)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (14)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (15)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (15)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (16)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (16)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (17)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (17)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (18)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (18)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (19)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (19)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (20)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (20)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (21)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (21)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (22)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (22)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (23)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (23)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (24)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (24)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (25)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (25)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (26)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (26)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (27)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (27)

 

شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (28)
شباب كفر الشيخ ينظمون موائد الرحمن (28)

 

 


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كفر الشيخ

مسلم

مسيحي

مائدة رحمن

قوافل غذائية


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