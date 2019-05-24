سفر وعودة 1040 مصريا وليبيا و317 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1040 مصريا وليبيا و317 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 683 إلى الجانب الليبي، بينهم 261مصريا و422 ليبيا.

,تم إنهاء إجراءات وصول 357 بينهم 399 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 58 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 142 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 175 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.