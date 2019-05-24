سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سفر وعودة 1040 مصريا وليبيا و317 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الجمعة، 24 مايو 2019 05:29 م
سفر وعودة 1040 مصريا وليبيا و317 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
إضافة تعليق

 

 

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1040 مصريا وليبيا و317 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 683 إلى الجانب الليبي، بينهم  261مصريا و422 ليبيا.

 

,تم إنهاء إجراءات وصول 357 بينهم 399 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 58 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  142 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 175 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

سفر وعودة 1028 مصريا وليبيا و 366 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

عودة 368 مصريًا من ليبيا وعبور 366 شاحنة عبر منفذ السلوم

سفر وعودة 1202 مصريين وليبيين و 341 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

سفر وعودة 981 مصريا وليبيا و 260 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

محافظة مطروح

مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

اخبار مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة