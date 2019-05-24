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فى قضية الكسب غير المشروع..

رسميا.. رفع اسم حبيب العادلى من قائمة المتحفظ على أموالهم

الجمعة، 24 مايو 2019 06:00 م
رسميا.. رفع اسم حبيب العادلى من قائمة المتحفظ على أموالهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى
كتب إبراهيم قاسم
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رفع جهاز الكسب غير المشروع فى وزارة العدل، اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من قائمة الممنوعين من التصرف فى الأموال بناء على الطلب الذى سبق وأن تقدم به بعد حصوله على حكم نهائى غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع.

وقالت مصادر رفعية المستوى، إن محكمة جنايات الجيزة قضت ببراءة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه بالحصول على الكسب غير المشروع، وبإلغاء قرار التحفظ على أمواله، مشيرة إلى أن الحكم لم يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض وأصبح الحكم نهائيا غير قابل للطعن.

وأوضحت المصادر أن دفاع اللواء حبيب العادلى تقدم بطلب الى الجهات المعنية بجهاز الكسب غير المشروع لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وارسل الى جهات التنفيذ بالغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال العادلى.


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