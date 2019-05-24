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الجمعة، 24 مايو 2019 02:57 م
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تركيا تعلن عن خفض متبادل لرسوم على سلع أمريكية

الجمعة، 24 مايو 2019 01:20 م
تركيا تعلن عن خفض متبادل لرسوم على سلع أمريكية الرئيس التركى أردوغان
رويترز
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أبلغت تركيا، منظمة التجارة العالمية، أنها خفضت رسوماً على سلع أمريكية محددة بعد أن قلصت الولايات المتحدة بواقع النصف الرسوم الجمركية على الصلب التركى إلى 25 %، وفقا لما أظهره إفصاح لتركيا نشرته منظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة.
 
وأنهى البيت الأبيض الأسبوع الماضى تأهل تركيا لبرنامج نظام الأفضليات المُعمم، فى تحرك قالت تركيا إنه يتناقض مع أهداف التجارة، لكن واشنطن قلصت بواقع النصف أيضا رسوما رفعتها فى أغسطس فى ظل نزاع دبلوماسى بين الدولتين الحليفتين للناتو.
 
وقالت مصادر تركية لرويترز فى وقت سابق من الأسبوع الجارى إن أنقرة ستخفض رسومها الجمركية فى المقابل.
 

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