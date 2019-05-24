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الجمعة، 24 مايو 2019 03:20 م
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"بيطرى الفيوم" تبدأ حملة لمواجهة الميكروب المتسبب فى الإجهاض وتشوهات الأجنة

الجمعة، 24 مايو 2019 03:01 م
"بيطرى الفيوم" تبدأ حملة لمواجهة الميكروب المتسبب فى الإجهاض وتشوهات الأجنة جانب من الحملة
الفيوم – رباب الجالى
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بدأت مديرية الطب البيطرى بالفيوم حملتها لمواجهة مرض لتوكسوبلازما، وهو من الأمراض المشتركة والمعروف باسم "ميكروب القطط" ويتسبب فى الإجهاض وتشوهات الأجنة.

 

وبدأت مديرية الطب البيطرى حملتها بمحافظة الفيوم بعمل ندوة إرشادية عن المرض بالوحدة الصحية بالزاوية وقام بالندوة الدكتور سامى ثابت رئيس قسم الإرشاد بالإدارة والدكتورة أسماء جمال طبيب وحدة الزاوية.

 

وخلال الندوة تم شرح السبب الرئيسى فى انتقال الميكروب للأم الحامل وأنه وجود قطط مصابة به بالقرب منها أو إذا تعاملت معها، وذلك لأن العدوى تنتقل من خلال البراز الخاص بها، ولكن هناك طرق أخرى لانتقال المرض من خلال الحيوانات المصابة بالأكياس المعدية مثل الأغنام والبقر.

 

وتناولت الندوة كيفية الوقاية عن طريق ارتداء قفاز عند التعامل مع اللحوم وغسل اأدوات المطبخ جيدا بالصابون والماء الساخن خاصة للأم الحامل، ولزيادة الاطمئنان يجب تجميد اللحوم إلى درجة 4 درجات مئوية لمدة بضع ساعات قبل الطبخ، حيث إن هذا التجميد يؤدى الى قتل أى بكيتريا، وطبخ اللحوم إلى درجة الغليان لضمان أيضا قتل جميع أنواع البكتيريا.


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بيطرى الفيوم

مرض التوكسوبلازما

الفيوم

الأكياس المعدية


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