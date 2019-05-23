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5 أشياء غير شائعة سببها أنك مجهد.. منها النسيان وطحن الأسنان

الخميس، 23 مايو 2019 10:00 ص
5 أشياء غير شائعة سببها أنك مجهد.. منها النسيان وطحن الأسنان الإجهاد والتوتر
كتبت فاطمة خليل
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الإجهاد من الأشياء التى تحدث لنا جميعاً بسبب نمط الحياة السريع والتوتر بسبب الحياة اليومية، ونعرف جميعاً الأعراض الشائعة للتوتر والاجهاد مثل: ألم الرقبة والظهر والكتف وتشنجات العضلات، لكن هل تعلم أن جسمك لديه طرق أخرى لإخبارك بأنه يعانى من التوتر والإجهاد؟.

ويستعرض التقرير التالى 5 أعراض لم تكن تعرفها مرتبطة بالإجهاد والتوتر، بحسب ما ذكر موقع "Health".

التوتر والاجهاد
التوتر والاجهاد

طنين الأذن

وهو صوت رنين أو أزيز فى الأذن، قد تكون هذه الأصوات متقطعة أو ثابتة ويمكن أن تختلف فى درجة الصوت والارتفاع وفقًا لجمعية أطباء السمع فى جنوب إفريقيا، إذا كنت تعانى من طنين الأذن، فقد يكون الإجهاد هو السبب وقد يؤدى إلى تفاقم الأعراض التى تعانى منها.

النسيان

هل تواجه مشكلة فى تذكر المعلومات؟ قد يكون الإجهاد هو السبب، ووجدت مقالة عن تأثير الإجهاد على الجسم أن الإجهاد يؤثر على الجهاز العصبى البشرى بعدة طرق ويمكن أن يسبب تغييرات فى أجزاء مختلفة من الدماغ، وهذا يمكن أن يؤدى إلى تغييرات فى الذاكرة والإدراك.

فقدان الوزن

فقدان الوزن السريع دون اتباع نظام غذائى يعد أيضًا علامة على أنك قد تتعرض لضغط شديد وإجهاد، وقد أظهرت الدراسات أن الأحداث المجهدة والمرهقة يمكن أن تكون صعبة من الناحية الجسمانية من حيث الحرمان من الطعام والمرض، هذا قد يؤدى إلى فقدان وجبات الطعام أو خيارات الطعام السيئة، مما يؤدى فى النهاية إلى فقدان الوزن.

الحساسية غير المبررة

الإجهاد يؤدى إلى نوبات حساسية غير مبررة، وفقا لدراسة ، قد تعتبر الحساسية الأمراض التي تؤثر على كل من العقل والجسم، وغالبا مع نتائج خطيرة فى المرضى الذين يعانون من مستويات عالية من التوتر النفسى.

الجز على الاسنان
الجز على الاسنان

طحن أسنانك

 

هل تعلم أن الإجهاد يمكن أن يسبب لك أن تستيقظ بالتهابات فى الفك بسبب طحن أسنانك أو الجز عليها خلال نومك.

 

 

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